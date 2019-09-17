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Президент провел совещание по вопросам развития села и агропромышленного комплекса
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития села и агропромышленного комплекса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.   

В своем выступлении Президент обратил внимание на наличие определенных проблем в АПК и поставил ряд задач перед Правительством и местными исполнительными органами.

В частности, Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость увеличения производительности труда за счет перехода на высокорентабельные культуры (чечевица, лен, соя), имеющие стабильно высокий спрос в мире.

По его словам, также нужно развивать производство органической сельхозпродукции и внедрять современные агротехнологии и инновации.

"Правительству необходимо принять кардинальные меры по усилению агрохимической службы, обеспечению доступности гербицидов, минеральных удобрений и элитных семян", – сказал Президент.

Глава государства поручил Правительству решить проблему изношенности парка сельхозтехники, в том числе путем изучения потенциала локализации производства на территории страны.

Важная задача – повышение плодородия почв на основе минерализации с учетом мировой практики. Для решения этого вопроса Касым-Жомарт Токаев поручил построить на территории страны готовые лицензионные заводы по выпуску удобрений и пестицидов с привлечением иностранных инвесторов.

Президент особо отметил важность завершения инвентаризации всех земель, цифровизации земельного кадастра и перехода на космический мониторинг использования земель.

Большое внимание в докладе было уделено вопросам животноводства. Глава государства считает перспективным развитие производства баранины, мяса птицы, ягнятины, молочного животноводства и продвижение экспорта животноводческой продукции. Для этого в ближайшие 10 лет будет введено в оборот дополнительно 50 млн га пастбищ. Кроме того, Президент поручил Правительству предметно разобраться в причинах высоких цен на корма.

Касым-Жомарт Токаев указал, что казахстанская переработанная продукция сталкивается с протекционистскими мерами на внешних рынках. В связи с этим Глава государства поставил задачу целенаправленно продвигать отечественные товары, оперативно реагируя на изменения у зарубежных партнеров.

Президент отдельно остановился на развитии отечественной аграрной науки, кадровый потенциал которой в последнее время значительно снизился.

"Только 20% работников системы Национального аграрного научно-образовательного центра имеют научную степень. Поэтому нужно создавать пул молодых перспективных ученых в аграрной сфере", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также отметил необходимость развития перспективных опорных сел, где проживает 85% сельского населения. По его словам, эти населенные пункты должны быть обеспечены инфраструктурой: дорогами, доступной связью и Интернетом, современными объектами образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Для развития массового спорта в сельской местности Президент поручил создать 100 физкультурно-оздоровительных комплексов в течение 3-х лет, при этом 22 объекта будут введены в эксплуатацию в текущем году.

В рамках инициированного Елбасы проекта "Ауыл – ел бесігі" будут дополнительно выделены 90 млрд тенге. Кроме того, Глава государства поручил увеличить финансирование по программе "С дипломом – в село" до 20 млрд тенге в год.

В продолжение темы Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность принятия системных мер по повышению благосостояния сельчан.

"Сельхозпредприятия, особенно крупные, не должны оставаться в стороне. Аграрии должны разделить социальную ответственность за улучшение качества жизни сельского населения, в том числе на принципах государственно-частного партнерства", – сказал Президент.

В ходе республиканского совещания с докладами также выступили министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, директор коммандитного товарищества "Зенченко и К" Геннадий Зенченко, генеральный директор ТОО "Агрофирма "Родина" Иван Сауэр, председатель совета директоров АО "КазЭкспортАстык" Руслан Молдабеков, ректор Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина Ахылбек Куришбаев и учредитель ТОО "Bioperations" Алихан Талгатбек.






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