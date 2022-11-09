Президент провел встречу с руководством компании Shell

Глава государства провел встречу с главным исполнительным директором концерна Shell Беном ван Берденом и директором подразделения компании по комплексным решениям в сфере газа, ВИЭ и энергетики Уаэлем Сауаном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Собеседники обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовом и энергетическом секторах. Особое внимание было уделено дальнейшему освоению месторождений Карачаганак и Кашаган.

Президент поблагодарил Бена ван Бердена, в скором времени покидающего свой пост, за вклад в развитие нефтегазовой отрасли Казахстана и пожелал успехов Уаэлю Сауану, который возглавит компанию вместо него. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что его деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства с нашей страной.

В завершение встречи глава государства за большой вклад в развитие нефтегазовой промышленности наградил Бена ван Бердена орденом «Достық» II степени.