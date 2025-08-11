Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе своего выступления Президент поручил Правительству разработать комплекс мер по экспортной поддержке отечественных ИИ-стартапов, включая перезагрузку института «цифровых послов».

– Наша задача – создать эффективную инновационную экосистему для талантливой молодежи. В целом, следует обеспечить им все условия. Также необходимо открыть структуры и исследовательские центры, которые будут способствовать быстрой реализации новых инициатив. Важно укреплять международные связи в сфере цифровых технологий. Только тогда Казахстан будет признан цифровым хабом Евразии. Развитие искусственного интеллекта – задача стратегического значения для нашей страны. Эта задача напрямую связана с будущим Казахстана. Наша страна должна быть передовой и развитой, - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что этот вопрос будет находиться под его личным контролем.