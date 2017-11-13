Президент ратифицировал соглашение между Казахстаном и АБР

Президент Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации Письма-соглашения между Казахстаном и Азиатским банком развития, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Письма-соглашения между Республикой Казахстан и Азиатским банком развития относительно поправок к Соглашению о займе № 2967-KAZ (Обычные операции) (Инвестиционная программа ЦАРЭС Коридор 2 (участки в Мангистауской области) – проект 2) между Республикой Казахстан и Азиатским банком развития", – говорится в официальной информации.
Как отметил ранее директор представительства АБР в Казахстане Джоованни Капаннелли, в рамках новой стратегии предусмотрено сотрудничество с РК в трех сферах.
"В новой стратегии три направления – помочь Казахстану диверсифицировать свою экономику, выход из углеводородов. Второе – стимулирование инклюзивного развития страны, третье направление больше направлено на устойчивое развитие "зеленых" технологий. Мы нацелены на города и регионы вне Алматы и Астаны, потому что мы знаем, что одной из трудностей для страны является заполнение пробелов, которые существуют с точки зрения предоставления услуг, инфраструктуры, которая есть в сельских областях. Поэтому у нас очень сильная направленность на проекты, которые расположены за пределами Астаны и Алматы", – отметил Капаннелли.
Кроме этого, по его словам, на стадии обсуждения находятся четыре проекта в сферах здравоохранения и сельского хозяйства на сумму $440 млн.
Всего за 23 года сотрудничества АБР предоставил 28 правительственных займов на сумму около $4,6 млрд, а также около $40 млн безвозмездной технической помощи на институциональное развитие.
Также Президент подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2017-2019 годы", сформированного с учетом корректировки прогноза
социально-экономического развития страны по итогам третьего квартала текущего года.
Тексты законов публикуются в печати.