Президент ратифицировал Соглашение о создании Банка НОУ в Казахстане
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Международным агентством по атомной энергии о создании Банка низкообогащенного урана Международного агентства по атомной энергии в РК", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.
Международный банк низкообогащенного урана создается под эгидой МАГАТЭ для обеспечения гарантированных поставок ядерного топлива на атомные станции государств- членов МАГАТЭ и представляет собой расположенное в одной из стран членов-МАГАТЭ хранилища низкообогащенного урана, являющегося исходным материалом для изготовления топлива. Решение о создании Банка НОУ МАГАТЭ приняло в 2006 году.
Банк не является источником постоянных поставок или неким "магазином". Резерв урана является неприкосновенным запасом, который будет востребован только в случае кризисной ситуации на мировом урановом рынке.
Также Глава государства подписал закон РК "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".
Реализация данного Соглашения будет способствовать организации совместных скоординированных действий в случае возникновения ЧС на территории одной из сторон. Ратификация Соглашения позволит обмениваться опытом в сфере мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, подготовки населения к действиям при угрозе их возникновения, обучать специалистов в области гражданской защиты в учебных заведениях государств-сторон, проводить в целях повышения эффективности защиты населения на регулярной основе совместные семинары, учения и тренировки и предоставлять в кратчайшие сроки помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях сторон.