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Президент ратифицировал соглашение с Иорданией в области гражданской обороны
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Иордании о сотрудничестве в области гражданской обороны, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", – говорится в сообщении.

Также Президент подписал закон РК "О ратификации Соглашения о порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с гражданами одного государства-члена Евразийского экономического сообщества при осуществлении трудовой деятельности на территории другого государства-члена Евразийского экономического сообщества".

Тексты законов публикуются в печати.

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