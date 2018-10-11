Президент ратифицировал соглашение с Иорданией в области гражданской обороны
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Иордании о сотрудничестве в области гражданской обороны, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", – говорится в сообщении.
Также Президент подписал закон РК "О ратификации Соглашения о порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с гражданами одного государства-члена Евразийского экономического сообщества при осуществлении трудовой деятельности на территории другого государства-члена Евразийского экономического сообщества".