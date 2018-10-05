Президент решит это дело достойно – мажилисмен о реформе в правоохранительных органах
Жанат Тукпиев
Депутат Мажилиса Парламента Павел Казанцев высказался о преобразованиях в работе правоохранительных органов, которые поручил внедрить Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе своего выступления с ежегодным Посланием народу Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Мы подошли к тому, что надо еще дальше реформировать систему с точки зрения освобождения ее от непрофильных функций. На самом деле они там есть, и не относятся к МВД. Допустим, самый крупный формат – это подразделения по ЧС. Каким образом оно сюда относится ? Это абсолютно отдельный орган. Думаю, что министр справится, потому что, по сути, Дорожную карту Президент уже продиктовал. Видимо, у него уже это видение просматривается, с которым, думаю, сообщество согласится", – сказал Казанцев после выступления Елбасы.
Казанцев согласен с тем, что необходимо подтягивать юристов и делать полицейские школы с коротким сроком обучения.
"В Советском Союзе так было – были академические школы, где готовили управленческие кадры, и были курсы оперативников. За полгода они выпускали готовых оперов, которые могли вести расследования, возбуждать уголовные дела, привлекать следователей, иных специалистов. То же самое ведь мы можем сделать и у нас", – заявил мажилисмен.
В заключение он добавил, что вопрос реформы давно напрашивался.
"Очевидно, что реформа необходима, вопрос об этом давно напрашивался. И произойдет она во главе с Касымовым или нет – это будет прерогатива Президента. Все зависит от того, какие факторы будут превалировать в реформе. Я думаю, Президент решит это дело как всегда достойно", – резюмировал Казанцев.