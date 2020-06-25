Президент Республики Корея пожелал Елбасы скорейшей победы над коронавирусом
В адрес Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева поступила телеграмма от Лидера Республики Корея Мун Чжэ Ина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Елбасы.
Мун Чжэ Ин с переживанием воспринял весть о заражении Нурсултана Назарбаева коронавирусной инфекцией.
"Я всегда с теплотой вспоминаю нашу встречу, состоявшуюся в ходе моего визита в Казахстан в апреле прошлого года. Во время обсуждения вопросов тесного сотрудничества между двумя странами и ситуации на международной арене я был весьма впечатлен Вашей мудростью и многолетним опытом. Желаю Вам победы над коронавирусом и скорейшего выздоровления", - говорится в телеграмме.