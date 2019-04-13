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Президент РК дал ряд поручений министру юстиции
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра юстиции Марата Бекетаева, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о результатах деятельности министерства и плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2019 год.
Президент акцентировал внимание на важности качественной реализации поставленных перед министерством задач и совершенствовании законодательной системы Казахстана.
По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.