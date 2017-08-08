Президент РК назначил послов в Исландию, Ирландию и Албанию

Указом Главы государства Нурсултана Назарбаева Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Ерлан Идрисов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исландии, Республике Ирландия по совместительству, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Также другим указом Елбасы Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Абзал Сапарбекулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству.
Также другим указом Елбасы Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Абзал Сапарбекулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству.