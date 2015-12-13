Фото с сайта yk-news.kz
В интервью республиканским телеканалам Глава государства коснулся темы существующей практики разделения казахов по родовому признаку, передает Kazpravda.kz
.
"Конечно, мы должны придерживаться своих традиций, но если это деление будет идти во вред, то я это не одобрю. Нас не так много, и если мы еще будем делиться внутри, то будет бардак. В российских архивах сохранены документы, как были завоеваны казахи, как их разделяли. Но вспомните, что под Анракаем
произошло, когда была устранена самая опасная угроза, казахское войско состояло из всех родов. В объединении – наша сила", – отметил Президент .
На вопрос журналистов о том, какие в декабре следующего года в стране предусмотрены мероприятия, посвященные 30-летнему юбилею Желтоксана, Елбасы ответил следующее: "Это очень значимая дата. Считаю, что историческую оценку данным событиям мы уже дали. Кайрат Рыскулбеков был посмертно удостоен звания "Халық Қаһарманы", героями были все молодые люди, вышедшие тогда на площадь. В честь Желтоксана названы улицы, поставлены памятники. Но главным событием в следующем году станет 25-летний юбилей нашей независимости. Независимость мы готовы отстаивать всегда".
Нурсултан Назарбаев также рассказал о перспективах космодрома Байконур.
"Если бы не было Байконура и дружеских отношений с Россией, то наши парни не летали бы в космос. С развитием в России космодрома Восточный Байконур не утратит своего значения. Мы будем продолжать претворять в жизнь наши совместные проекты. Мы решили множество сложных моментов, связанных с использованием космодрома, в том числе и "Протонов"
, – заявил Елбасы.