Президент РК: Независимость мы готовы отстаивать всегда

Общество
1363
Талгат Исенов
Фото с сайта yk-news.kz
В интервью республиканским телеканалам Глава государства коснулся темы существующей практики разделения казахов по родовому признаку, передает Kazpravda.kz.

"Конечно, мы должны придерживаться своих традиций, но если это деление будет идти во вред, то я это не одобрю. Нас не так много, и если мы еще будем делиться внутри, то будет бардак. В российских архивах сохранены документы, как были завоеваны казахи, как их разделяли. Но вспомните, что под Анракаем произошло, когда была устранена самая опасная угроза, казахское войско состояло из всех родов. В объединении – наша сила", – отметил Президент .

На вопрос журналистов о том, какие в декабре следующего года в стране предусмотрены мероприятия, посвященные 30-летнему юбилею Желтоксана, Елбасы ответил следующее: "Это очень значимая дата. Считаю, что историческую оценку данным событиям мы уже дали. Кайрат Рыскулбеков был посмертно удостоен звания "Халық Қаһарманы", героями были все молодые люди, вышедшие тогда на площадь. В честь Желтоксана названы улицы, поставлены памятники. Но главным событием в следующем году станет 25-летний юбилей нашей независимости. Независимость мы готовы отстаивать всегда".

Нурсултан Назарбаев также рассказал о перспективах космодрома Байконур.

"Если бы не было Байконура и дружеских отношений с Россией, то наши парни не летали бы в космос. С развитием в России космодрома Восточный Байконур не утратит своего значения. Мы будем продолжать претворять в жизнь наши совместные проекты. Мы решили множество сложных моментов, связанных с использованием космодрома, в том числе и "Протонов", – заявил Елбасы.

Популярное

Все
Установки на укрепление стабильности
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Идеологические столпы Справедливого Казахстана
Ресурсы нужно экономить
В партнерстве государства и общества
Тут рождаются новые имена
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Итоги открытого Кубка Президента РК
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Новая казахстанская AI-платформа превращает ИИ в инструмент для бизнеса
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Стерильно, автономно, бесперебойно
Зоозащитники предлагают
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Заглянуть в древнюю историю тюрков
Пленные из КНДР в Киеве просят передать их Южной Корее
Дом должен быть местом, где тебя любят и понимают
В Алматинской области возрождают знаменитый «апорт»
Дорожные службы готовы к зиме
Хаб больших возможностей
Обновили рекорд юношеских азиад
Сельчане добились закрытия незаконной свалки
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Глаз – алмаз!
Стали прокурорами студенты
Самострой продолжает процветать
Отреагировали оперативно

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]