Президент РК подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий
Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий, квалификационного класса и классных чинов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
присвоить:
воинское звание генерал-лейтенант: Мухтарову Талгату Сабитовичу; специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности: Абиш Самату Сатыбалдыулы, Садыкулову Ануару Тулеухановичу; воинское звание генерал-майор: Абишеву Тимуру Кенесовичу, Адырбекову Дулату Темиргалиевичу, Алдажуманову Ерлану Ергалиулы, Амриеву Талапкеру Кыдыровичу, Ахметову Жумабеку Хатиоллаевичу, Беккер Владимиру Робертовичу, Исмаилову Серику Базарбековичу, Каракулову Кайдару Самигуловичу, Курманбаеву Бакыту Жанузаковичу, Тасибекову Кайсару Сулеймановичу; воинское звание генерал-майор авиации: Койшикулову Туралы Хамитовичу; воинское звание контр-адмирал: Есенееву Каиргельды Кайратовичу; специальное звание генерал-майор национальной безопасности: Адамбекову Кендебаю Сарыбаевичу; специальное звание генерал-майор полиции: Аймагамбетову Бекету Имановичу, Кызылову Мирлану Ахмедиевичу; высший квалификационный класс 3 категории: Татубаеву Талгату Маратовичу; классный чин государственный советник юстиции 3 класса: Игембаеву Кусаину Абзалбековичу, Сыбанкулову Ернату Мухаметкалиевичу, Чиндалиеву Асету Казакбаевичу.