Президент РК поручил оказать материальную помощь семьям погибших в крушении вертолета

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения вертолета в Кызылординской области и приказал начать расследование инцидента, сообщает Kazpravda.kz.
Информацию об этом Президент разместил на своей странице в Twitter.
"В Кызылординской области потерпел крушение вертолет министерства обороны. Выполнял полет в рамках военного учения по маршруту Актау- Шымкент. Экипаж вертолета погиб. Мною приказано начать расследование. Мои соболезнования семьям погибших. Им будет оказана материальная помощь", — говорится в сообщении.
