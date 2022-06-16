У подножия Аулиетау появится площадь госсимволов

Президент Казахстана на первом заседании Национального курултая в Улытау поручил открыть у подножия Аулиетау площадь государственных символов. Это будет архитектурный объект, символизирующий единство казахского народа, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Верным решением было дать старт заседаниям Национального курултая в Улытау. Эта священная земля стала символом единства в создании Нового Казахстана. В этой связи я хотел бы выступить с еще одной важной инициативой. Когда-то здесь были вытесаны на камне родовые знаки – таңба – всех племен. Таким образом наши предки выразили единство нации. Каныш Сатпаев отмечал: "Еліміздің ту тіккен жері – Таңбалы тас" – "Место, где наш народ водрузил свой стяг, – Тамгалы Тас", – заявил Токаев.

По словам Президента РК, к сожалению, священные надписи впоследствии были полностью уничтожены. Местные жители установили памятник Улытау и восстановили некогда выбитые на камне символы.

"Но, думаю, что этого недостаточно. Должен быть архитектурный объект, символизирующий единство казахского народа. Поручаю открыть у подножия Аулиетау площадь государственных символов", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что наш голубой флаг должен развеваться высоко над священной землей.

"Так мы заявим о преемственности поколений. Возвестим о начале новой эры нашей государственности, корнями уходящей вглубь веков", – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана также отметил, что первый курултай проходит на высоком уровне, и все высказанные в ходе заседания предложения будут рассмотрены и учтены.