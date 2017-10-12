Президент РК поручил провести межправительственную консультацию по ситуации на границе с Кыргызстаном

Президент Казахстана поручил Правительству провести межправительственную консультацию по ситуации, сложившейся на границе с Кыргызстаном, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
"В связи с обращениями ряда СМИ касательно информации Премьер-министра Кыргызской Республики Сапара Исакова от 11 октября 2017 года на персональной странице в социальной сети Facebook о своих переговорах с Президентом Республики Казахстан по текущей ситуации на кыргызско-казахской государственной границе, пресс-служба Премьер-министра РК официально заявляет.
Во-первых, в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Сочи (РФ) переговоров Президента Казахстана с Премьер-министром Кыргызстана не проводилось.
Имел место краткий подход господина Сапара Исакова к Главе нашего государства, что подтверждается фотографией, размещенной на его персональной странице в Facebook.
Во-вторых, информация о том, что Президент Казахстана "дал поручение Правительству Казахстана снять все образовавшиеся вопросы на границе" не соответствует действительности.
На самом деле, Правительству поручено провести межправительственную консультацию по данному вопросу.
Как сообщалось в казахстанских СМИ ранее, в настоящее время Пограничная служба КНБ Республики Казахстан совместно с казахстанскими МВД, Комитетами государственных доходов и транспортного контроля проводят по всему периметру государственной границы страны, в том числе на казахстанско-кыргызском участке, плановую пограничную операцию.
Усиление досмотра лиц, транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу производится в рамках действующего законодательства, без ущемления прав казахстанских и иностранных граждан.
Никаких ограничений или запретов на пересечение границы не производится.
Главная цель плановой пограничной операции – пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве, выявление лиц, причастных к террористической, контрабандной и иной преступной деятельности, проверка соблюдения пограничного режима и миграционного законодательства.
В свою очередь, Пограничная служба Кыргызской Республики также перешла на усиленный вариант пограничного контроля на период подготовки и проведения выборов Президента Кыргызстана.
Пресс-служба Премьер-министра Республики Казахстан официально выражает недоумение распространением искаженной информации и подтверждает свою открытость к сотрудничеству с любыми СМИ в вопросе предоставления объективной информации", – говорится в распространенном заявлении.
"В связи с обращениями ряда СМИ касательно информации Премьер-министра Кыргызской Республики Сапара Исакова от 11 октября 2017 года на персональной странице в социальной сети Facebook о своих переговорах с Президентом Республики Казахстан по текущей ситуации на кыргызско-казахской государственной границе, пресс-служба Премьер-министра РК официально заявляет.
Во-первых, в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Сочи (РФ) переговоров Президента Казахстана с Премьер-министром Кыргызстана не проводилось.
Имел место краткий подход господина Сапара Исакова к Главе нашего государства, что подтверждается фотографией, размещенной на его персональной странице в Facebook.
Во-вторых, информация о том, что Президент Казахстана "дал поручение Правительству Казахстана снять все образовавшиеся вопросы на границе" не соответствует действительности.
На самом деле, Правительству поручено провести межправительственную консультацию по данному вопросу.
Как сообщалось в казахстанских СМИ ранее, в настоящее время Пограничная служба КНБ Республики Казахстан совместно с казахстанскими МВД, Комитетами государственных доходов и транспортного контроля проводят по всему периметру государственной границы страны, в том числе на казахстанско-кыргызском участке, плановую пограничную операцию.
Усиление досмотра лиц, транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу производится в рамках действующего законодательства, без ущемления прав казахстанских и иностранных граждан.
Никаких ограничений или запретов на пересечение границы не производится.
Главная цель плановой пограничной операции – пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве, выявление лиц, причастных к террористической, контрабандной и иной преступной деятельности, проверка соблюдения пограничного режима и миграционного законодательства.
В свою очередь, Пограничная служба Кыргызской Республики также перешла на усиленный вариант пограничного контроля на период подготовки и проведения выборов Президента Кыргызстана.
Пресс-служба Премьер-министра Республики Казахстан официально выражает недоумение распространением искаженной информации и подтверждает свою открытость к сотрудничеству с любыми СМИ в вопросе предоставления объективной информации", – говорится в распространенном заявлении.