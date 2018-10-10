Президент РК предложил религиозным лидерам выпустить обращения – призывы к миру и безопасности
Анастасия Прилепская
Принять в соответствии с практикой своей конфессии обращения с призывом к миру и безопасности предложил лидерам мировых и традиционных религий Президент РК Нурсултан Назарбаев, выступая на пленарном заседании VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Предлагаю всем духовным лидерам обратиться к мировому сообществу, к людям, государствам с призывом о мире и безопасности. Его можно было бы облечь в форму фетвы (основное обращение по важнейшим социально-политическим, религиозным и нравственным вопросам священнослужителей к верующим в исламе – прим. автора), энциклики (основное обращение по важнейшим социально-политическим, религиозным и нравственным вопросам священнослужителей к верующим в католицизме – прим. автора) и другие послания, обращения, согласно практике каждой религии", - сказал Нурсултан Назарбаев.
Глава государства отметил, что недостаточно используется огромный потенциал, который заложен в устремлениях по обеспечению мира на земле религиозных лидеров, и настало время выходить на новый уровень взаимодействия. Речь идет о применении огромных возможностей духовных лидеров, религиозных организаций для налаживания конструктивного диалога между конфликтующими сторонами.
В Астане продолжается пленарное заседание VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Оно посвящено теме "Религиозные лидеры за безопасный мир". На второй день - 11 октября запланирована работа в секциях и торжественные мероприятия.
В работе съезда принимают участие более 80 делегаций, включая духовных лидеров ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, синтоизма, зороастризма, а также представителей религиозных и общественных организаций. В заседаниях участвуют также политические деятели, в том числе – находящийся в Астане с официальным визитом президент Сербии Александр Вучич, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, высокий представитель Альянса цивилизаций Насир Абдулазиз аль-Насер, генеральный секретарь всемирной конференции "Религии за мир" Уильям Вендли.