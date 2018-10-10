Президент
Президент РК предложил религиозным лидерам выпустить обращения – призывы к миру и безопасности
Анастасия Прилепская
Принять в соответствии с практикой своей конфессии обращения с призывом к миру и безопасности предложил лидерам мировых и традиционных религий Президент РК Нурсултан Назарбаев, выступая на пленарном заседании VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Предлагаю всем духовным лидерам обратиться к мировому сообществу, к людям, государствам с призывом о мире и безопасности. Его можно было бы облечь в форму фетвы (основное обращение по важнейшим социально-политическим, религиозным и нравственным вопросам священнослужителей к верующим в исламе – прим. автора), энциклики (основное обращение по важнейшим социально-политическим, религиозным и нравственным вопросам священнослужителей к верующим в католицизме – прим. автора) и другие послания, обращения, согласно практике каждой религии", - сказал Нурсултан Назарбаев.  

Глава государства отметил, что недостаточно используется огромный потенциал, который заложен в устремлениях по обеспечению мира на земле религиозных лидеров, и настало время выходить на новый уровень взаимодействия. Речь идет о применении огромных возможностей духовных лидеров, религиозных организаций для налаживания конструктивного диалога между конфликтующими сторонами.

В Астане продолжается пленарное заседание VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Оно посвящено теме "Религиозные лидеры за безопасный мир". На второй день - 11 октября запланирована работа в секциях и торжественные мероприятия.

В работе съезда принимают участие более 80 делегаций, включая духовных лидеров ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, синтоизма, зороастризма, а также представителей религиозных и общественных организаций. В заседаниях участвуют также политические деятели, в том числе – находящийся в Астане с официальным визитом президент Сербии Александр Вучич, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, высокий представитель Альянса цивилизаций Насир Абдулазиз аль-Насер, генеральный секретарь всемирной конференции "Религии за мир" Уильям Вендли.

Популярное

Все
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Возросло число жертв пожара в оружейном магазине в Костанае
Нефтебаза едва не взорвалась в ходе лесных пожаров в Костанайской области
О борьбе с лесными пожарами в Костанайской области рассказали сотрудники МЧС – видео
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 сентября
Токаев встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Костанайской области
Ахмет Байтурсынов: ради будущего страны и народа
Школы Караганды и Темиртау в плане безопасности не готовы к учебному году
Два человека погибли в результате пожара в оружейном магазине в Костанае
В Семее разгорелся скандал вокруг стелы к 250-летию Семипалатинска
Площадь пожара в Костанайской области превысила 43 тысячи га
10 человек пострадали при крупном лесном пожаре в Костанайской области
Миннауки прокомментировало информацию о "бездомных" студентах в Алматы
В МЧС сообщили об одном погибшем при пожаре в Костанайской области
Потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома – Премьер
Сразу 4 притона выявили в центре Алматы
Пожары в лесах и оружейном магазине в Костанае: расследованием занялись сотрудники Генпрокуратуры
Тренер по каратэ изнасиловал 5-летнюю девочку в Актау
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
В нынешнем году исполняется 15 лет «Подарку Сталину» – первой картине из Казахстана, открывавшей многие престижные международные кинофестивали
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Какой будет осень-2022 в Казахстане, рассказали синоптики
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Минтруда представило проект Социального кодекса РК

Читайте также

Президент , Указы и распоряжения
Токаев посмертно наградил погибшего в Абайской области пожа…
Президент , Экономика
О роли бизнеса в построении Справедливого Казахстана высказ…
Президент , Поручения , Экономика
Токаев: Вмешательство государства в дела бизнеса будет уход…
Президент , Послания , Общество
Политические инициативы Президента Токаева поддерживают 82,…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]