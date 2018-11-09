Президент РК предложил упростить визовый и миграционный режимы для прикаспийских стран

Президент
4866
Фото: пресс-служба Президента РК
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в XV Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

В работе форума, посвященного новым подходам и тенденциям в развитии туризма, приняли участие руководители регионов и областей, представители отраслевых государственных органов и деловых кругов двух стран.

Выступая перед участниками мероприятия, Глава государства подчеркнул, что Форум зарекомендовал себя в качестве эффективной межгосударственной площадки.

"За время существования Форум стал важным институтом политико-экономического взаимодействия наших стран. Этот формат стал модельным на постсоветском пространстве. В рамках проведенных форумов мы приняли более 200 договоров и соглашений. Реализация данных документов дает значительный импульс развитию не только регионам, но и целым отраслям экономики Казахстана и России", – заявил Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что Российская Федерация является стратегическим союзником и важнейшим торгово-экономическим партнером Казахстана.

"За 8 месяцев текущего года товарооборот между нашими странами превысил 11 миллиардов долларов, и к концу года он может составить 18 миллиардов долларов. Отрадно, что доля обработанных товаров во взаимной торговле продолжает расти, достигнув 82%. Россия является крупнейшим рынком для казахстанского экспорта обработанной продукции", – сказал Глава государства.

Президент Казахстана также остановился на результатах инвестиционного сотрудничества в нефтегазовой отрасли, горно-металлургическом и агропромышленном комплексе, химической промышленности и других секторах.

Отмечая ключевую значимость сферы туризма в глобальной экономики, Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на необходимости эффективного использования туристического потенциала двух стран и принятия системных мер для его дальнейшего развития.

"Сегодняшний Форум посвящен очень важному и актуальному вопросу – новым подходам и тенденциям развития туризма в наших странах. Туризм является инструментом роста экономики даже в период глобальных экономических кризисов. Казахстану и России нельзя оставаться в стороне от этих процессов. Нам необходимо эффективно использовать открывающиеся возможности", – подчеркнул Глава государства.

Президент Казахстана также проинформировал присутствующих о ходе разработки пятилетней государственной программы развития туризма в РК, направленной на увеличение въездного потока туристов и создание более 60 тысяч рабочих мест.

"Хотел бы отдельно остановиться на таком важном направлении сотрудничества, как развитие двустороннего туризма. Как в России, так и в Казахстане есть много привлекательных мест, где можно проводить досуг, и есть, на что посмотреть. Например, россияне, особенно из западносибирской части страны, едут к нам летом отдыхать в Боровое, на озера Балхаш и Алаколь, зимой – на горнолыжный курорт Шымбулак в Алматы и другие места", – отметил Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также указал на ряд вопросов в сфере развития двустороннего туризма, решение которых требует участия уполномоченных органов. Среди них модернизация пограничных переходов в целях комфортного прохождения туристов; совершенствование туристской и транспортно-логистической инфраструктур; развитие совместными усилиями туризма на Каспии; содействие становлению космического туризма и другие.

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что нынешний Форум придаст новую динамику двусторонним межрегиональным деловым отношениям, а также откроет новые горизонты сотрудничества Казахстана и России.
Резюмируя все доклады и мнения, озвученные на Форуме, Нурсултан Назарбаев предложил Президенту Российской Федерации поручить правительствам двум стран разработать совместный план действий по развитию автомобильного, железнодорожного и авиационного сообщений, связывающих регионы двух стран с целью увеличения туристских потоков.

"Необходимо создать все условия для максимально комфортного прохождения туристами пограничного контроля на наших границах. Инфраструктура пунктов пропуска и их техническое оснащение на казахстанско-российской границе не соответствуют интенсивности перемещения лиц и транспортных средств. В этой связи правительствам наших стран важно сообща решить эти вопросы", – сказал Глава государства.

Кроме того, Президент Казахстана предложил создать с соседними странами архитектуру сотрудничества по туризму на Каспийском море, упростив визовый и миграционный режимы, а также принять меры по развитию медицинского и образовательного туризма.

"Совместными усилиями нужно развивать космический туризм на уникальных в мировой истории космоса стартовых площадках Байконура. Некоторые из этих вопросов включены ответственными за развитие туризма министрами в совместный план действий на следующий год", – указал Нурсултан Назарбаев.

В завершение выступления, отметив результаты работы по запуску Международного финансового центра "Астана", Глава государства призвал бизнес-сообщество принять активное участие в работе МФЦА и финансовых институтов, созданных на его базе.



По итогам Форума были подписаны следующие документы:

– План совместных действий Казахстана и России на 2019-2021 годы;
– План мероприятий и перечень перспективных региональных инициатив по реализации Программы межрегионального и приграничного сотрудничества между Правительством РК и Правительством РФ;
– Меморандум о намерениях между Министерством национальной экономики РК и Министерством экономического развития РФ по подготовке и реализации программы приграничного сотрудничества "Казахстан-Россия";
– Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области туризма между Министерством культуры и спорта РК и Министерством экономического развития РФ;
– Протокол о внесении изменения в Договор аренды комплекса "Байконур" между Правительством РК и Правительством РФ от 10 декабря 1994 года;
– Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством РК и Правительством РФ о порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий РК И РФ от 3 октября 2006 года.

Популярное

Все
Оторвал пацанов от улицы
Полсотни памятников средневековья обнаружили в Северо-Казахстанской области
Крематорий: удобрение вместо яда
Загадка без готового ответа
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Работа над ошибками
Коллекционирует... газеты
В границах обездоленного
Испытание броней
Подвиг снайпера Курбатовой
Кто провоцирует газовый ажиотаж?
Политика, торговля, гуманитарные обмены
В Канкуне непросто
Жителей Кызылорды обеспечат централизованной горячей водой
Большая к музыке любовь
Бизнес без барьеров
Самоуправство наказуемо
Судьба моя – железная дорога
Товарооборот будет расти
О вирусах и прививках
Сбылась вековая мечта
Те, кто стоял у истоков
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Один день из жизни страны
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Культ плова
Казахстан улучшил положение в рейтинге ФИФА
Было тяжело, но мы выстояли
Высокая оценка
По труду и награда
Колыбель тюркского мира
Битва умов
В канун Дня Республики в городе Косшы торжественно открылось новое крытое футбольное поле общей площадью 1 250 кв. м
Новый дом для студентов
Более 2,4 млрд тенге по ошибке уплатили в бюджет предприниматели
Еще одну медаль в копилку Казахстана в Ханчжоу добавила таеквондистка
Токаев: «День Республики – величественный символ воплотившейся многовековой мечты нашего народа о Независимости»
Зарина Раифова выиграла «серебро» Пара Азиады
Четверо детей погибли при пожаре в частном доме в области Абай
Лучшую биатлонистку мира задержали по обвинению в мошенничестве
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске

Читайте также

Токаеву доложили об анализе по итогам Азиатских и Паразиатс…
Акорда продолжает принимать соболезнования в связи с аварие…
Токаев принял главу нацхолдинга “Байтерек” Нурлана Байбазар…
Соболезнования в связи с аварией на шахте продолжает приним…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]