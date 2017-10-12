Президент РК пригласил немецких инвесторов участвовать в третьей волне приватизации

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Фото пресс-службы Президента РК
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совместно с главой Российской Федерации Владимиром Путиным встретился с представителями деловых кругов Федеративной Республики Германия, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.



В ходе переговоров Нурсултан Назарбаев отметил налаженное торгово-экономическое партнерство между Казахстаном и Германией.

"За годы независимости Германия инвестировала в Казахстан порядка пяти миллиардов долларов. При этом важно отметить, что около 90 процентов вкладываются в несырьевой сектор. За 8 месяцев текущего года товарооборот между нашими странами вырос на 1,5 миллиарда долларов. Только за последние пять лет в Казахстане реализовано 19 крупных инвестиционных проектов", – сказал Президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул проводимую Казахстаном политику сохранения межэтнического согласия, обратив внимание на взаимное сотрудничество по поддержке немецкой диаспоры, проживающей в Казахстане.

Нурсултан Назарбаев остановился на реализуемых в стране проектах с участием немецкого капитала.

"Сегодня в Казахстане успешно работают более 900 предприятий с немецким участием в различных сферах, в том числе в строительстве, транспорте, сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности", – сообщил Президент Казахстана.

Вместе с тем Глава государства отметил потенциал евразийского транспортного коридора, в котором ключевая роль отведена Казахстану.

"Сегодня через Казахстан проходят 5 железнодорожных и 6 автомобильных международных дорог. Таким образом, сформированы стратегические транспортные коридоры, которые могут быть использованы вами", – обратился к немецким бизнесменам Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана остановился на основных мерах, предпринимаемых Казахстаном для формирования благоприятного инвестиционного и делового климата.

"Обеспечивается защита прав бизнеса и либерализуется законодательство в сфере предпринимательства. В прошлом году мы заняли 35 место в рейтинге Всемирного банка. В начале текущего года Казахстан стал ассоциированным членом Комитета по инвестициям ОЭСР и присоединился к Декларации международных инвестиций", – сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул работу Совета иностранных инвесторов при Президенте РК и указал на созданные в Казахстане условия для бизнесменов, в том числе введение безвизового режима для ряда стран и освобождение от корпоративного налога для инвестиционных проектов.

Президент Казахстана пригласил германских инвесторов принять участие в третьей волне приватизации, а также активно развивать сотрудничество с финансовым центром "Астана".

"Бизнесменам необходимо использовать все возможности для развития бизнеса и укрепления взаимовыгодного сотрудничества. Уверен, что сегодняшняя встреча укрепит наше партнерство", – заключил Глава государства.

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