Президент РК принял верительные грамоты новых послов Узбекистана, России, Туркменистана и Италии

Фото kazpravda.kz
Сегодня на церемонии в Акорде Президент РК Нурсултан Назарбаев принял верительные грамоты новых послов Узбекистана, России, Туркменистана и Италии в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz
Послом Республики Узбекистан стал Саидикрам Ниязходжаев, Российской Федерации – Алексей Бородавкин, Республики Туркменистан – Тойлы Комеков и Итальянской Республики – Паскуале Д'Авино.
Приветствуя вновь назначенных послов, Глава государства отметил, что на них возложена почетная миссия представлять интересы своих стран в Казахстане, содействовать развитию двустороннего взаимовыгодного сотрудничества во всех областях.
"Отношения Казахстана с Российской Федерацией являются эталоном межгосударственных связей, служат ярким примером стратегического партнерства и союзничества. Благодаря нашему тесному сотрудничеству успешно функционирует интеграционное объединение – Евразийский экономический союз. Особо следует отметить, что курс на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества пользуется самой широкой поддержкой у наших народов. Я высоко оцениваю добрые личные отношения с Президентом России Владимиром Путиным", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Говоря об отношениях Казахстана и Узбекистана, Глава государства отметил, что огромный вклад в дело дальнейшего укрепления двусторонних связей вносит нынешний Президент РУ Шавкат Мирзиеев.
"С его приходом мы открыли новую главу в летописи сотрудничества Астаны и Ташкента, а также достигли значительного прогресса в укреплении сотрудничества стран Центральной Азии. Состоявшиеся в прошлом и нынешнем году взаимные визиты, а также интенсивные контакты на различных международных площадках существенно укрепили политический диалог и впервые обеспечили рост взаимной торговли более чем на 30 процентов. Старт года Узбекистана в Казахстане и проведение в следующем году года Казахстана в Узбекистане станут вехой новых открытий и придадут мощный импульс всему спектру нашего сотрудничества", – отметил Президент.
По словам Нурсултана Назарбаева, Казахстан намерен дальше укреплять многоплановое сотрудничество с Туркменистаном. По его словам, между нашими странами налажен доверительный конструктивный диалог, достигнут высокий уровень взаимопонимания по всем ключевым направлениям. А подписание исторически важных документов – договора о стратегическом партнерстве и соглашения о демаркации казахстанско-туркменской государственной границы – вывели двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень.
"Италия – один из основных стратегических партнеров Казахстана в Европейском союзе. Италия входит в первую тройку торговых партнеров Казахстана и по этому показателю занимает первое место среди стран Евросоюза с товарооборотом около 10 миллиардов долларов. Италия также является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии всестороннего сотрудничества с Италией, в том числе в области инноваций и передовых технологий", – сказал Нурсултан Назарбаев.