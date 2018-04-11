Президент РК принял верительные грамоты новых послов Узбекистана, России, Туркменистана и Италии

Политика
Юлия Магер
Фото kazpravda.kz
Сегодня на церемонии в Акорде Президент РК Нурсултан Назарбаев принял верительные грамоты новых послов Узбекистана, России, Туркменистана и Италии в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Послом Республики Узбекистан стал Саидикрам Ниязходжаев, Российской Федерации – Алексей Бородавкин, Республики Туркменистан – Тойлы Комеков и Итальянской Республики – Паскуале Д'Авино.

Приветствуя вновь назначенных послов, Глава государства отметил, что на них возложена почетная миссия представлять интересы своих стран в Казахстане, содействовать развитию двустороннего взаимовыгодного сотрудничества во всех областях.



"Отношения Казахстана с Российской Федерацией являются эталоном межгосударственных связей, служат ярким примером стратегического партнерства и союзничества. Благодаря нашему тесному сотрудничеству успешно функционирует интеграционное объединение – Евразийский экономический союз. Особо следует отметить, что курс на дальнейшее укрепление нашего сотрудничества пользуется самой широкой поддержкой у наших народов. Я высоко оцениваю добрые личные отношения с Президентом России Владимиром Путиным", – сказал Нурсултан Назарбаев.





Говоря об отношениях Казахстана и Узбекистана, Глава государства отметил, что огромный вклад в дело дальнейшего укрепления двусторонних связей вносит нынешний Президент РУ Шавкат Мирзиеев.

"С его приходом мы открыли новую главу в летописи сотрудничества Астаны и Ташкента, а также достигли значительного прогресса в укреплении сотрудничества стран Центральной Азии. Состоявшиеся в прошлом и нынешнем году взаимные визиты, а также интенсивные контакты на различных международных площадках существенно укрепили политический диалог и впервые обеспечили рост взаимной торговли более чем на 30 процентов. Старт года Узбекистана в Казахстане и проведение в следующем году года Казахстана в Узбекистане станут вехой новых открытий и придадут мощный импульс всему спектру нашего сотрудничества", – отметил Президент.

По словам Нурсултана Назарбаева, Казахстан намерен дальше укреплять многоплановое сотрудничество с Туркменистаном. По его словам, между нашими странами налажен доверительный конструктивный диалог, достигнут высокий уровень взаимопонимания по всем ключевым направлениям. А подписание исторически важных документов – договора о стратегическом партнерстве и соглашения о демаркации казахстанско-туркменской государственной границы – вывели двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень.

"Италия – один из основных стратегических партнеров Казахстана в Европейском союзе. Италия входит в первую тройку торговых партнеров Казахстана и по этому показателю занимает первое место среди стран Евросоюза с товарооборотом около 10 миллиардов долларов. Италия также является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии всестороннего сотрудничества с Италией, в том числе в области инноваций и передовых технологий", – сказал Нурсултан Назарбаев.

Популярное

Все
Лингвистические парадоксы
Новый предмет для нового поколения
Показатель зрелости общества
Легендарная Қыз Жібек встретилась со зрителями
Три Гран-при из Алании
Подпортил репутацию
В Уральске спущен на воду новый корабль
Инженер смыслов, поэт реальности
В Астане проходит II Международный вокальный конкурс им. Розы Баглановой
Обновляются методики судебной экспертизы
Полвека был пожарным
Связующая нить времен
Началось строительство предприятия по выпуску инкубационных яиц
Качественный вклад в мировой прогресс
Второй шанс на жизнь
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Экономика демонстрирует разнонаправленную динамику
Школьники Петропавловска познакомились с миром IT
Новый этап развития государственности
Серый импорт – проблема для отечественного пищепрома
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Укрепление обороноспособности и модернизация армии – в приоритете государственной политики
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Китай удаляет из интернета весь люкс
В Казахстане усиливают цифровизацию системы здравоохранения
«Есть такая профессия – Родину защищать»
Грубо нарушил ПДД: мотоциклиста привлекли к ответственности в Павлодарской области
Какие мероприятия пройдут к 9 мая в Астане
Спасибо, труженики тыла!
Партия «Әділет» заявила о своей поддержке реформ Главы государства
Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны
Незаконный канал ввоза грузовиков из Китая пресекли в Казахстане
Искусственный интеллект спасает древние рукописи
Мощный лесной пожар бушует в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны
Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой
Профессору КБТУ вручили одну из старейших наград Франции
Новая партия, новые принципы: как прошел первый съезд «Әділет»
В Китае два бывших министра обороны приговорены к смертной казни
Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Путь писателя и государственного деятеля
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту
Весенний триумвират
«Махаббат» превращает нити в чувства
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Любовь и голуби» почти на новый лад

Читайте также

Tesla Cybertruck будут дежурить на саммите ОТГ в Туркестане
Лидеры стран Персидского залива встретятся в Саудовской Ара…
О новой Конституции рассказал спикер Мажилиса на заседании …
Крупный бизнес объединился с партией AMANAT

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]