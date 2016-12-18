Президент РК провел телефонные переговоры с лидерами России и Турции

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонные переговоры с главой Российской Федерации Владимиром Путиным и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как сообщается, лидеры России и Турции поздравили Нурсултана Назарбаева с 25-летием независимости республики, пожелав благополучия и дальнейшего процветания казахстанскому народу.

В ходе беседы с Путиным были обсуждены вопросы подготовки предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета и саммита ОДКБ.

Во время переговоров Нурсултана Назарбаева с Президентом Турции Эрдоган выразил сожаление о переносе его визита в Астану, ранее запланированного на 12 декабря. Турецкий лидер подтвердил свою готовность посетить Казахстан в предстоящий период.

Президенты России и Турции обсудили с Главой государства наиболее актуальные вопросы региональной и международной повестки дня. Путин и Эрдоган выразили заинтересованность в проведении в Астане мирных переговоров конфликтующих сторон в Сирии. Нурсултан Назарбаев поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в казахстанской столице.

Глава государства подчеркнул, что наша страна изначально поддерживает международные усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта в Сирии.

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