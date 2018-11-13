Президент РК провел встречу с экс-главой Еврокомиссии

Фото: пресс-служба Президента РК
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с экс-председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента.
В ходе встречи Глава государства выразил благодарность Жозе Мануэлю Баррозу за участие в предстоящем заседании Астанинского клуба.
Нурсултан Назарбаев отметил вклад экс-председателя Еврокомиссии в дело укрепления отношений Казахстана и Европейского союза.
"Я очень рад нашей новой встрече. Вы всегда поддерживали Казахстан, и благодаря этому было подписано соглашение о партнерстве нашей страны с Европейским союзом. На сегодняшний день данный документ проходит процесс ратификации", – сказал Президент Казахстана.
В свою очередь Жозе Мануэль Баррозу поблагодарил Главу государства за встречу и приглашение участвовать в работе Астанинского клуба.
"Для меня большая честь вновь встретиться с Вами. Я помню Ваш исторический визит в Брюссель, в ходе которого были приняты исторические решения по налаживанию сотрудничества Казахстана и Европейского союза. Я рад видеть, что и сегодня Казахстан сохранил свою стабильность и играет важную роль в регионе", – отметил экс-председатель Еврокомиссии.