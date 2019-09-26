Президент РК провел встречу с главой "Eurasia Group" Яном Бреммером

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом "Eurasia Group" Яном Бреммером, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
В рамках визита в Нью-Йорк Касым-Жомарт Токаев встретился с известным американским политологом, основателем и президентом исследовательской и консалтинговой компании "Eurasia Group" Яном Бреммером.
Cобеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, обсудили современные тренды в технологическом развитии.
В завершение встречи Президент Казахстана пригласил Яна Бреммера принять участие в работе международной дискуссионной площадки "Astana Club".