Президент РК провел заседание Совета национальных инвесторов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета национальных инвесторов, в котором приняли участие члены Совета национальных инвесторов, руководство Администрации Президента и государственных органов, члены президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", представители национальных компаний и казахстанского бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Предваряя дискуссию, Касым-Жомарт Токаев отметил, что частная инициатива и свободное предпринимательство стали ключевыми факторами экономического развития и роста благосостояния страны, что и предопределило тему заседания – "Развитие предпринимательства как основа модернизации экономики страны".
"Прошлый год был успешным для нашего бизнеса. Число действующих субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 11 % и составило 1,3 миллиона. Объем продукции МСБ вырос на 14 % и составил 26,5 триллиона тенге. Доля МСБ в экономике увеличилась за прошедший год с 25,6 % до 28,3 %. Это неплохой показатель. Начат выпуск более 500 видов продукции, ранее не производимой в Казахстане. Расширяется география экспорта – отечественная продукция поставляется на рынки 120 стран мира. Но наряду с достижениями сохраняется ряд проблем. Это вопросы делового климата, рынков сбыта, доступного финансирования", – сказал Касым–Жомарт Токаев.
Президент Казахстана обозначил ряд задач по обеспечению благоприятной деловой среды, эффективной поддержке бизнеса и защите конкуренции. Особое дельное внимание в выступлении было уделено вопросам повышения финансовой устойчивости казахстанских компаний и совершенствованию бизнес-навыков и компетенций отечественных предпринимателей.
В завершение своего выступления Глава государства подчеркнул, что Совет национальных инвесторов должен стать постоянно действующей площадкой для системного диалога высшего руководства страны с отечественным бизнесом, и поручил Правительству внести проект указа об утверждении нового формата работы Совета.
На заседании выступили председатель правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблай Мырзахметов, председатель совета директоров АО "Alageum Electric" Еркебулан Ильясов, исполнительный директор ТОО "Textiline" Инна Апенко, директор ТОО "Гормолзавод" Асен Жаксылыков, директор ТОО "Меthod" Дагар Давлетов.