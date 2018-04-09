Президент РК ратифицировал Протокол с Беларусью по налогообложению

Президент
Президент РК Нурсултан Назарбаев ратифицировал поправки в соглашение между правительствами РК и Беларуси о двойном налогообложении, передает Kazpravda.kz.
По информации пресс-службы Главы государства, Президентом подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество от 11 апреля 1997 года".
Текст Закона публикуется в печати.
По информации пресс-службы Главы государства, Президентом подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество от 11 апреля 1997 года".
Текст Закона публикуется в печати.