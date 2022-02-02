Президент РК в курсе того, что пишут люди в соцсетях – известный писатель Политика 2592 Акберен Елгезек, писатель, первый заместитель председателя правления Союза писателей РК

Интервью Президента Касым-Жомарта Токаева после трагических событий января было одним из ожидаемых событий для казахстанцев. Мое первое впечатление – это уверенность, звучавшая в его ответах на самые сложные вопросы.



Импонирует, что Глава государства в курсе того, что пишут люди в социальных сетях, что волнует граждан, чем живет общество. Мы убедились, что у Президента есть разные источники информации, возможность сопоставлять факты, отделять зерна от плевел и не поддаваться эмоциям, принимать важные решения в интересах государства. Понятно, что, пока идет следствие и компетентные органы разбираются в причинах и в том, кто стоял за январскими событиями, он не может делать скоропалительные выводы.



Не могу не сказать о том, что казахоязычная часть общества задается вопросом: почему интервью не прозвучало на государственном языке или хотя бы не было сопровождено субтитрами. Это справедливо, учитывая, что среди мирных демонстрантов была в основном казахоязычная молодежь, социальное положение которой вызывает большие вопросы. Отрадно, что пресс-сек­ретарь Президента Берик Уали разъяснил, что интервью было рассчитано на мировую аудиторию.



Как и любого гражданина, обнадеживает тот факт, что готовится большой пакет политических реформ. Надеемся, что произойдут изменения в законе о выборах, о политических партиях. В стране витает воздух надежды, и это вдохновляет.



Интервью с Президентом наводит на серьезные размышления о месте и предназначении интеллигенции. Меня удивляет, почему после трагических событий января часть общества принялась во всех грехах обвинять интеллигенцию? Ведь надо понимать, что интеллигенция не принимает каких-то решений, у нее нет рычагов влияния, разве что формирование общественного мнения.



Не будем забывать, что ее главная задача – обогащать духовную жизнь: писать книги, музыку, картины, наполнять культурную жизнь страны. Вольется ли свежая кровь в ряды интеллигенции, если она получает тумаки и от государства, и от общества?



Оружие писателя – это слово. В трагические дни января, когда вся страна находилась в информационном вакууме, мы с первых дней смогли скоординировать свои усилия и при первой возможности обратились к народу. Осознавая сложность ситуации, угрожающей конституционному строю государства, мы призывали народ оказать поддержку Президенту и выразили уверенность, что Казахстан сможет преодолеть этот кризис.



Я зачитал это обращение в прямом эфире телеканала «Алматы». Позже, когда появился Интернет, оно было опубликовано на информационном сайте и в газете «Қазақ әдебиеті».



По большому счету, наша интеллигенция – это настоящие патриоты, переживающие за судьбу страны. На ум приходят слова классика «Глаголом жечь сердца людей». Именно литература несет в себе вечные ценности, она была, есть и будет.



Согласен с мнением, что именно поэты и писатели могли бы стать сподвижниками государства в том, чтобы разбудить патриотические чувства богатых соотечественников, которые должны чувствовать ответственность перед народом. К сожалению, представители крупного бизнеса не обращают внимания на развитие отечественной литературы и культуры, их не волнует духовная жизнь общества. Национальная буржуазия может сыграть более существенную роль в повышении роли культуры и литературы в жизни страны, подставить плечо и помогать государству.



Слово интеллигенции всегда имело вес в народе. Литература и искусство не монетизируются, но вносят свой вклад в образование, формируют в подрастающем поколении чувство патриотизма, любовь к труду. Будем помнить, что именно образованное общест­во является гарантом стабильного развития экономики.



Не понимаю, почему интеллигенцию поставили в такие условия, что она должна постоянно оправдываться. Литература выражает чаяния народа, и люди не могут жить без духовности, без культуры, без науки. Сможем ли мы построить новый Казахстан без свободной и незашоренной интеллигенции?



Уверен, что наши писатели стремятся встречаться с молодежью, студентами, делиться своими мыс­лями, но ведь эти встречи должны организовать чиновники от культуры. Наши идеологи должны глубоко и предметно заниматься этими вопросами, а не тушить пожар, когда он разгорелся.



Мечтаю, чтобы культурная жизнь Алматы действительно была яркой и насыщенной. Не сек­рет, что порой чиновники просят поддержать различные инициативы, а когда они решат свои воп­росы, благополучно забывают о ней до следующего раза.



Не могу понять, почему общество пытается все время политизировать творческую организацию Союз писателей Казахстана. Это одна из 5 000 НПО, существующих в стране, наравне с которыми участ­вует в тендерах и, кстати, всегда проигрывает. А в кризис­ные ситуации всегда вспоминают Союз писателей.



Если говорить о моем творчест­ве, недавно я написал стихи, навеянные трагическими событиями января. Мне могут не поверить, но я писал их со слезами на глазах. На эти стихи композитор Арман Дуйсенов сочинил музыку. В этом наша гражданская позиция – выражать свои чувства через творчест­во. Суть и смысл музыкального и литературного произведения – задеть самые сокро­венные струны души.



Нам же приходится слышать, что не надо это произведение выпускать в эфир, что мы должны забыть эти события, как страшный сон. Я же считаю, что январская трагедия должна стать уроком для нас, чтобы подобное кровопролитие больше не повторялось и никогда не было жертв среди мирных граждан. Мы должны не просто перелистнуть страницу своей истории, а осознать и прочувствовать эту трагедию, что называется, пропустить через сердце и душу.



Разве не духовный вакуум в обществе породил появление нестандартных религиозных течений, когда принижалась роль культуры и искусства, когда им отвели второстепенную роль? Этот вакуум заполнили радикальные элементы, которые завладели умами и душами молодых людей. Об этом не раз говорили представители интеллигенции. Получается, что радикальные течения извратили ислам – самую миролюбивую религию, которая всегда несет общечеловеческие ценности, гуманизм.



Нам надо следовать наставлениям Абая. Почему мы считаем Абая великим? Его величие может быть выражено в нескольких строках. «Люби бога, который тебя с любовью создал. Люби все человечество, как своего родного брата. Природа Всевышнего олицетворяет любовь и справедливость». У нас есть учение Абая, это путеводная звезда, иммунитет против радикальных течений ислама...



Вот такие серьезные размышления вызвало интервью Главы государства. Думаю, Президент должен чаще давать подобные интервью, они должны стать традицией, ведь это повышает доверие, сближает народ и власть.

