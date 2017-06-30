Президент РК внес поправки в законодательство по вопросам здравоохранения
Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения", направленный на совершенствование законодательства по вопросам обязательного социального медицинского страхования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Как известно, с 1 июля текущего года стартует первый этап внедрения системы обязательного социального медицинского страхования, основанной на солидарной ответственности государства, работодателей и граждан. Срок уплаты взносов работодателей в фонд определен на 1 июля 2017 года, отчислений государства – на 1 января 2018 года.
Участникам системы медстрахования будет предоставляться широкий спектр медицинских услуг. Участие в ней социально уязвимых слоев населения будет поддерживаться государством.
Также Президент подписал Закон Республики Казахстан "О прокуратуре", направленный на определение статуса, компетенции и порядка деятельности органов прокуратуры.