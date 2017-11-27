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Президент РК встретился с испанским архитектором Сантьяго Калатравой

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с испанским архитектором Сантьяго Калатравой, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Сантьяго Калатрава поблагодарил Нурсултана Назарбаева за возможность посетить Казахстан и ближе познакомиться с архитектурными объектами столицы.
Глава государства отметил, что Астану отличают не только уникальная архитектура и комфортные условия жизни, но и ее неповторимая атмосфера.

"Все больше и больше людей стремится жить в столице, население города приближается к одному миллиону человек. В следующем году мы будем праздновать 20-летие Астаны", – сказал Президент Казахстана.

Стоит отметить, известный испанский архитектор и скульптор Сантьяго Калатрава является автором многих футуристических построек в разных странах мира.

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