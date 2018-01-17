Президент РК встретился с министром энергетики США

Президент
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром энергетики США Риком Перри, сообщает Кazpravda.kz.
По информации пресс-службы Президента РК, во время встречи Глава государства остановился на результатах, достигнутых в ходе переговоров с Президентом США Дональдом Трампом.
Нурсултан Назарбаев положительно отметил сотрудничество Казахстана и США в нефтегазовой отрасли и рассказал о реализации проектов на Тенгизском и Кашаганском месторождениях.
Президент Казахстана акцентировал внимание на необходимость наращивания инвесторами мощностей по переработке продукции в Казахстане.
Глава государства рассказал о реализуемых в нашей стране проектах по развитию "зеленой" энергетики, а также проинформировал Рика Перри об открытии Банка низкообогащенного урана.
В свою очередь министр энергетики США выразил признательность за встречу и назвал ключевые факторы, способствующие укреплению инвестиционного сотрудничества.
В завершение стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии двусторонних отношений в нефтегазовой и энергетической сфере.
Кроме того, Президент встретился с президентом государственного агентства "Корпорация по зарубежным частным инвестициям" (OPIC) Рэем Уошберном.
В ходе беседы Глава государства отметил значимость проводимой встречи и рассказал об экономических проектах, осуществляемых в настоящее время в Казахстане.
"Мы реализуем программу "Цифровой Казахстан". Провели международную выставку "ЭКСПО-2017". На базе ее инфраструктуры создаем международный финансовый центр "Астана". Для всех его участников предусмотрены исключительные преференции", – сказал Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность укрепления отношений в сфере инвестиций и реализации взаимовыгодных экономических проектов.
В свою очередь Рэй Уошберн поделился своими впечатлениями от посещения выставки "ЭКСПО-2017" и рассказал о предстоящем подписании меморандума сотрудничества с казахстанской компанией Kazakh Invest.
По информации пресс-службы Президента РК, во время встречи Глава государства остановился на результатах, достигнутых в ходе переговоров с Президентом США Дональдом Трампом.
Нурсултан Назарбаев положительно отметил сотрудничество Казахстана и США в нефтегазовой отрасли и рассказал о реализации проектов на Тенгизском и Кашаганском месторождениях.
Президент Казахстана акцентировал внимание на необходимость наращивания инвесторами мощностей по переработке продукции в Казахстане.
Глава государства рассказал о реализуемых в нашей стране проектах по развитию "зеленой" энергетики, а также проинформировал Рика Перри об открытии Банка низкообогащенного урана.
В свою очередь министр энергетики США выразил признательность за встречу и назвал ключевые факторы, способствующие укреплению инвестиционного сотрудничества.
В завершение стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии двусторонних отношений в нефтегазовой и энергетической сфере.
Кроме того, Президент встретился с президентом государственного агентства "Корпорация по зарубежным частным инвестициям" (OPIC) Рэем Уошберном.
В ходе беседы Глава государства отметил значимость проводимой встречи и рассказал об экономических проектах, осуществляемых в настоящее время в Казахстане.
"Мы реализуем программу "Цифровой Казахстан". Провели международную выставку "ЭКСПО-2017". На базе ее инфраструктуры создаем международный финансовый центр "Астана". Для всех его участников предусмотрены исключительные преференции", – сказал Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность укрепления отношений в сфере инвестиций и реализации взаимовыгодных экономических проектов.
В свою очередь Рэй Уошберн поделился своими впечатлениями от посещения выставки "ЭКСПО-2017" и рассказал о предстоящем подписании меморандума сотрудничества с казахстанской компанией Kazakh Invest.