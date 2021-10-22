Общество ​Президент РК заявил о необходимости жесткого пресечения провокаций на меж­этнической почве – общественник Дмитрий Останькович, председатель белорусского культурного центра «Радима»

Программа расширенного заседания Совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством Президента была очень насыщенной и интересной. Обсуж­дены важные вопросы, касающиеся разнообразной деятельности ассамблеи: полилингвальное образование, инте­грация молодежи различных этносов в казахстанское общество, механизмы улучшения работы Совета общественного согласия, деятельность советов матерей, законодательные инициативы по вопросам кибербуллинга, Интернет и проблемы воспитания детей.



Целеполагающим стал доклад Президента – Председателя Ассамблеи народа Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он обозначил приоритеты деятельности АНК и поставил перед ней новые задачи.



Это повышение эффективности работы на местном уровне, решение социально-экономических вопросов, создание условий и поддержка инициатив, направленных на дальнейшую консолидацию казахстанцев.



Президент обратил внимание на необходимость недопущения дискриминации и конфликтов на меж­этнической почве, жесткого пресечения провокаций и попыток дестабилизации межэтнического мира и согласия в нашей стране.



Озвученные Главой государства при­оритеты и задачи ориентированы на построение единой гражданской нации и на более широкое вовлечение казахстанцев в социально-культурные, общественные и образовательные процессы.



Благодаря плодотворной работе Ассамб­леи народа Казахстана в нашей стране сформировалась уникальная модель меж­этнического и межконфессионального согласия, солидарности и взаимопонимания, которую мы, казахстанцы, должны оберегать и поддерживать во имя нашего общего счастливого будущего.

