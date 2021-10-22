Президент РК заявил о необходимости жесткого пресечения провокаций на межэтнической почве – общественник
Дмитрий Останькович, председатель белорусского культурного центра «Радима»
Программа расширенного заседания Совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством Президента была очень насыщенной и интересной. Обсуждены важные вопросы, касающиеся разнообразной деятельности ассамблеи: полилингвальное образование, интеграция молодежи различных этносов в казахстанское общество, механизмы улучшения работы Совета общественного согласия, деятельность советов матерей, законодательные инициативы по вопросам кибербуллинга, Интернет и проблемы воспитания детей.
Целеполагающим стал доклад Президента – Председателя Ассамблеи народа Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он обозначил приоритеты деятельности АНК и поставил перед ней новые задачи.
Это повышение эффективности работы на местном уровне, решение социально-экономических вопросов, создание условий и поддержка инициатив, направленных на дальнейшую консолидацию казахстанцев.
Президент обратил внимание на необходимость недопущения дискриминации и конфликтов на межэтнической почве, жесткого пресечения провокаций и попыток дестабилизации межэтнического мира и согласия в нашей стране.
Озвученные Главой государства приоритеты и задачи ориентированы на построение единой гражданской нации и на более широкое вовлечение казахстанцев в социально-культурные, общественные и образовательные процессы.
Благодаря плодотворной работе Ассамблеи народа Казахстана в нашей стране сформировалась уникальная модель межэтнического и межконфессионального согласия, солидарности и взаимопонимания, которую мы, казахстанцы, должны оберегать и поддерживать во имя нашего общего счастливого будущего.