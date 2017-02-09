Президент России подписал закон о декриминализации побоев в семье
Президент РФ Владимир Путин декриминализировал впервые совершенные семейные побои. Соответствующие деяния будут исключены из Уголовного кодекса страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на rbc.ru.
Под "побоями" в подписанном законе подразумеваются действия, "причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий". Если такие побои совершены впервые, они переводятся из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений. За них с сегодняшнего дня будут грозить только штраф 30 тыс. руб., арест на 15 суток или исправительные работы.
Повторные случаи насилия остаются уголовными преступлениями.
Ранее, 27 января, соответствующие поправки в третьем, окончательном, чтении приняли в Госдуме РФ большинством голосов: за них проголосовали 380 депутатов, против были трое. В ходе обсуждения законопроекта предлагалось оставить в УК наказание за побои беременных женщин и детей, но эта инициатива была отклонена.