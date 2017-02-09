В мире
Президент России подписал закон о декриминализации побоев в семье
Президент РФ Владимир Путин декриминализировал впервые совершенные семейные побои. Соответствующие деяния будут исключены из Уголовного кодекса страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на rbc.ru.

Под "побоями" в подписанном законе подразумеваются действия, "причинившие физическую боль, но­ не повлекшие последствий". Если такие побои совершены впервые, они переводятся из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений. За них с сегодняшнего дня будут грозить только штраф 30 тыс. руб., ­арест на 15 су­ток или исправительные работы.

Повторные случаи насилия остаются уголовными преступлениями.

Ранее, 27 января, соответствующие поправки в третьем, окончательном, чтении приняли в Госдуме РФ большинством голосов: за них проголосовали 380 депутатов, против были трое. В ходе обсуждения законопроекта предлагалось оставить в УК наказание за побои беременных женщин и детей, но эта инициатива была отклонена. 

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