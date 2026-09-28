Президент Сербии Александр Вучич объявил о своей отставке

Европа
Айман Аманжолова
корреспондент

Обязанности президента на период предвыборной кампании и голосования, которое должно пройти не позже, чем через три месяца, примет председатель сербского парламента Ана Брнабич

Фото: пресс-служба Президента РК

Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Bbc.com

Две недели назад Вучич подписал указ о роспуске парламента перед выборами 25 октября. Он добавил, что будет помогать возглавляемой им Сербской прогрессивной партии (СПП) выиграть парламентские выборы. Комментаторы предполагают, что Вучич намерен стать премьер-министром после выборов, а на пост президент выдвинуть максимально лояльного ему политика.

«Настал час принятия решения», — заявил Вучич в начале пресс-конференции в резиденции президента Сербии в воскресенье.

«Сегодня, дорогие граждане, я ухожу в отставку», — продолжил уходящий президент, после чего рассказал о том, что он назвал своими успехами в экономике и внешней политике.

После выступления, транслировавшегося в прямом эфире сербским государственным телевидением, Вучич вышел из парадного входа Президентского дворца в центре Белграда и направился в близлежащий парк, чтобы обратиться к своим сторонникам.

Среди факелов, скандирований «Ако, серб» («Александр — настоящий серб» - прим. ред.) и плакатов, в том числе с надписью «Вучич — политический гений», уходящий с поста глава государства поднялся на импровизированную трибуну.

«Я служил вам преданно, честно и достойно на протяжении этих двух президентских сроков», — сказал Вучич толпе.

Он добавил, что гордится тем, что, как он выразился, партия, членом которой он является, «не подстрекала к насилию», «в отличие от тех, кто поджигал наши помещения и направлял оружие на людей».

#президент #отставка #Сербия #Вучич

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