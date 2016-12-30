Президент сменился в Клубе главредов Казахстана

Общество
На очередной отчетно-выборной конференции ОО "Клуб главных редакторов" избран президент и новый состав правления объединения, передает Kazpravda.kz.
Президентом Клуба единогласно избран академик Академии журналистики Республики Казахстан Ерлан Бекхожин. Он стал преемником Бибигуль Жексенбай, которая была освобождена от занимаемой должности по окончании срока полномочий по уставу объединения.
Члены Клуба главных редакторов единогласно избрали и вице-президентов общественного объединения. В их числе – известный тележурналист Бибигуль Жексенбай, председатель Совета редакторов национального еженедельника "Әділет" Муратбек Токтагазин, академик Международной академии телевидения и радио (AIATR) Арсений Дуйсенов, главный редактор газеты "Человек и Закон" Марат Башимов, главный редактор республиканской газеты "Украiнскi новини" Тарас Чернега.
Президентом Клуба единогласно избран академик Академии журналистики Республики Казахстан Ерлан Бекхожин. Он стал преемником Бибигуль Жексенбай, которая была освобождена от занимаемой должности по окончании срока полномочий по уставу объединения.
Члены Клуба главных редакторов единогласно избрали и вице-президентов общественного объединения. В их числе – известный тележурналист Бибигуль Жексенбай, председатель Совета редакторов национального еженедельника "Әділет" Муратбек Токтагазин, академик Международной академии телевидения и радио (AIATR) Арсений Дуйсенов, главный редактор газеты "Человек и Закон" Марат Башимов, главный редактор республиканской газеты "Украiнскi новини" Тарас Чернега.