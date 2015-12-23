Президент соболезнует в связи с кончиной певца Бекена Жылысбаева

Президент
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Глава государства направил телеграмму со словами соболезнования родным и близким известного певца и педагога Бекена Жылысбаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В телеграмме отмечается, что после возвращения с фронта Великой Отечественной войны Жылысбаев окончил Алматинскую государственную консерваторию, связав весь свой дальнейший трудовой путь с этим храмом искусства.

"Своим красивым тенором он с большим мастерством исполнял произведения казахских и иностранных композиторов, высоким песенным искусством доставляя наслаждение публике", – отметил Президент.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Жылысбаев, являясь профессором и заведующим кафедры консерватории, подготовил много достойных последователей. Его труд был отмечен высокими государственными наградами и почетным званием Народного артиста Казахской ССР.

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