Президент соболезнует в связи с кончиной певца Бекена Жылысбаева

Глава государства направил телеграмму со словами соболезнования родным и близким известного певца и педагога Бекена Жылысбаева, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт Акорды.
В телеграмме отмечается, что после возвращения с фронта Великой Отечественной войны Жылысбаев окончил Алматинскую государственную консерваторию, связав весь свой дальнейший трудовой путь с этим храмом искусства.
"Своим красивым тенором он с большим мастерством исполнял произведения казахских и иностранных композиторов, высоким песенным искусством доставляя наслаждение публике", – отметил Президент.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Жылысбаев, являясь профессором и заведующим кафедры консерватории, подготовил много достойных последователей. Его труд был отмечен высокими государственными наградами и почетным званием Народного артиста Казахской ССР.