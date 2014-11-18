Президент советует бизнесу готовиться к конкуренции в новых условиях

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Ксения Воронина
Президент Нурсултан Назарбаев советует отечественному бизнесу быть готовым к "новой" конкуренции в связи с началом действия в 2015 году Евразийского экономического союза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"В этом году завершается действие моратория на проверки бизнеса. Также с 1 января следующего года начинает свою работу Евразийский экономический союз, следовательно, нашим бизнесменам следует готовиться к конкуренции в новых условиях. Кроме того, широкий простор для развития бизнеса в Казахстане предоставляет Новая экономическая политика "Нұрлы жол". Каждый предприниматель должен найти свою нишу, "встроиться" в рынок, а Национальной палате и государству со своей стороны следует создавать для этого все необходимые условия. Надеюсь, что эти меры будут способствовать появлению новых предпринимательских структур и новых лиц в бизнесе", – сказал Президент РК в ходе встречи с руководством НПП.

По данным пресс-службы, председатель президиума Национальной палаты предпринимателей Тимур Кулибаев и председатель правления палаты Аблай Мырзахметов представили Президенту результаты деятельности НПП с момента ее создания, а также отчет о проводимой работе по защите законных прав и интересов отечественного бизнеса.

"Уже сформированы и функционируют все органы управления Национальной палаты, в частности, президиум и правление, а также областные региональные дирекции. В комитетах президиума налажена работа по отраслевому и региональному принципу. Выстроена тесная работа с Генеральной прокуратурой. Ежеквартально Асхат Даулбаев проводит селекторное совещание со всеми руководителями областных прокуратур, на котором рассматриваются обращения предпринимателей и принимаются необходимые меры", – сказал Кулибаев.

Также было отмечено, что деятельность Национальной палаты охватывает ряд направлений, основными из которых являются: совершенствование бизнес-среды, анализ эффективности мер государственной поддержки, развитие человеческого капитала, обеспечение доступа бизнеса к финансовым ресурсам.

В свою очередь Мырзахметов подчеркнул, что бизнес-сообщество с большим воодушевлением восприняло новое Послание Главы государства, отметив его своевременность.

"Укрепилась уверенность предпринимателей в том, что государство будет оказывать необходимую поддержку. Сейчас они настраиваются на серьезную и большую работу. Одним из приоритетных для нас направлений является защита прав бизнеса. На сегодняшний день к нам поступило более 3,5 тысячи обращений по данному вопросу, каждое из которых регистрируется, и по ним ведется соответствующая работа. С 1 января вместо плановых проверок будет действовать система оценки рисков. Мы призываем всех предпринимателей за оставшиеся полтора месяца подготовиться, привести в порядок документацию и соблюдать установленные нормы и требования в условиях отсутствия плановых проверок", – сказал председатель правления НПП.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по рассмотренным вопросам.

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