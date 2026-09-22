Президент созвал первую сессию Қазақстан Халық Кеңесі

Указы и распоряжения

Первая сессия Қазақстан Халық Кеңесі состоится 23-24 сентября в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о созыве первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Конституционного закона Республики Казахстан «О Қазақстан Халық Кеңесі»:

1. Созвать первую сессию Қазақстан Халық Кеңесі 23-24 сентября 2026 года в городе Астане.

2. Секретариату Қазақстан Халық Кеңесі принять меры по организации проведения первой сессии.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

Астана, Акорда, 22 сентября 2026 года

№ 331

#сессия #созыв #Қазақстан Халық Кеңесі

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