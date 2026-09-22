Президент созвал первую сессию Қазақстан Халық Кеңесі

Первая сессия Қазақстан Халық Кеңесі состоится 23-24 сентября в Астане
Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о созыве первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Конституционного закона Республики Казахстан «О Қазақстан Халық Кеңесі»:
1. Созвать первую сессию Қазақстан Халық Кеңесі 23-24 сентября 2026 года в городе Астане.
2. Секретариату Қазақстан Халық Кеңесі принять меры по организации проведения первой сессии.
Президент Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 22 сентября 2026 года
№ 331