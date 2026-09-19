Президент сравнил условия для декретниц в Казахстане и в мире

Президент
Дана Аменова
корреспондент

Глава государства выступил перед участниками акции «Таза Қазақстан», сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В своей речи Президент напомнил, что именно в Казахстане роженицы получили право уходить в декретный отпуск на три года с выплатой льгот и сохранением на этот срок финансового пакета и, главное, рабочего места.

«Государство обязано трудоустроить молодых матерей, как минимум, на прежнее место работы. В целом ряде стран, традиционно занимающих верхние строчки во всех международных рейтингах, таких социальных льгот в принципе не существует и быть не может.  Там молодые мамы уже через полмесяца мчатся на работу, чтобы не потерять ее. И о гарантированном объеме бесплатной помощи не слышали и не верят в возможности таких социальных льгот.   А мы об этом не говорим вслух. И почему-то в международных рейтингах традиционно занимаем 30-е, 40-е, 50-е места или даже ниже. Никто не знает о том, что у нас реально делается для всех граждан», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отдельно упомянул тех, кто не верит в бесплатное горячее питание для всех учеников с 1 по 4 классы.

«Независимо от того, из социально уязвимых семей или из состоятельных семей дети, все они с 1 по 4 классы получают горячее питание. Вы это знаете. Причем по требованиям и нормативам эти завтраки и обеды должны покрывать 40% калорий, которые ребенок должен получать в течение одного дня. Назовите мне такую страну. Причем мы полностью исключили из меню все вредные продукты (колбасы, фастфуд, газированные напитки), уменьшили количество потребляемого сахара, соли и так далее. Такого даже при «развитом социализме» не было», – подчеркнул Президент.  

Кроме того, по словам Касым-Жомарта Токаева, ушедший состав парламента посчитал необходимым принять законодательную поправку о предоставлении (естественно, без оплаты стоимости) слуховых аппаратов для слабослышащих детей. Эти аппараты производятся за рубежом, поэтому правительству предстоит в срочном порядке наладить их производство на территории нашей страны.  

«В целом, правительству совместно с Курултаем и всей активной общественностью нужно провести работу по обеспечению целевого предоставления социальной помощи и льгот.  Проще говоря, государство должно, обязано предоставлять помощь действительно нуждающимся в ней гражданам.  Это будет в высшей степени справедливо.   Надеюсь, и одноименная партия тоже подключится к этой работе», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

 

#Токаев #акция #Акорда #«Таза Қазақстан» #декретницы

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