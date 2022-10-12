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Президент , Международное сотрудничество , Экономика
Президент: Ставим цель оживить торговлю между Казахстаном и Катаром

По окончании переговоров в узком и расширенном форматах глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев и эмир Государства Катар шейх Тамим бен Хамад Аль Тани провели брифинг для представителей средств массовой информации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Как сказал президент Казахстана, в ходе переговоров состоялся обстоятельный и весьма содержательный обмен мнениями.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что за 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Катаром расширилось сотрудничество, поступательно развиваются торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи, налажено взаимодействие в рамках глобальных и региональных структур.

«Катар – очень важный для нас партнер на Ближнем Востоке. Доха одной из первых поддержала наши социально-экономические и политические реформы. Об этом я говорил сегодня шейху Тамиму. Мы высоко ценим его личный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества. Я выразил ему благодарность от имени нашего народа», – отметил глава государства.

По словам президента, в ходе состоявшихся переговоров обсуждены важные вопросы, достигнут ряд договоренностей.

«Казахстан и Катар в двусторонних отношениях делают акцент на торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Однако эпидемия коронавируса и геополитическая ситуация не позволили нам использовать в полной мере имеющийся потенциал. Вследствие этого в последние годы замедлился наш товарооборот. Поэтому мы ставим цель оживить торговлю между двумя странами. Для этого создаются все условия», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В настоящее время несколько компаний из Катара успешно работают в сельскохозяйственной отрасли Казахстана. Их продукция экспортируется в несколько стран. Кроме того, стороны договорились развивать контакты в геологоразведочной, горнодобывающей, транспортно-логистической, финансовой и банковской сферах. В рамках визита были подписаны соответствующие соглашения.

Глава нашего государства выразил уверенность в том, что достигнутые договоренности позволят вывести казахско-катарские отношения на новый уровень.

 

 

 

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