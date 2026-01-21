Президент ставит жесткие требования к каждому должностному лицу – Бектенов

205

В Кабмине обсудили исполнение поручений Главы государства, данных на заседании Национального курултая 20 января

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что на прошедшем 5-м заседании Национального курултая Главой государства Касым-Жомартом Токаевым озвучены инициативы, ставшие продолжением объявленной ранее масштабной политической реформы, сообщает Kazpravda.kz

- На прошедшем вчера 5-м заседании Национального курултая Главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым озвучены инициативы, ставшие продолжением объявленной ранее масштабной политической реформы. Предложения об усилении роли Парламента и общественных институтов свидетельствуют о бесповоротном процессе внедрения демократических принципов как в политическую систему, так и культуру наших граждан. Обозначены важнейшие идеологемы, следуя которым Казахстан способен противостоять современным вызовам. Это – консолидация общества, патриотизм, справедливость и непоколебимое следование принципу «Закон и Порядок». В одном ряду стоит и неотъемлемая часть национальной идеологии «Таза Қазақстан», — подчеркнул Премьер-министр.

Также внимание было акцентировано на необходимости практической реализации поставленных Главой государства ключевых задач по дальнейшему экономическому развитию страны.

- Главой государства ставятся жесткие требования к каждому ответственному должностному лицу о необходимости принятия смелых, нестандартных и инновационных решений. Это касается всех сфер жизнедеятельности. Нужны практические результаты от каждого министра и акима, в каждой отрасли и регионе, — отметил Олжас Бектенов.

#Бектенов #поручения #курултай

Популярное

Все
Пространство открытого и ответственного диалога
Горводоканал все же наказали
Определился состав на Олимпиаду
«Шахтер» намерен вернуться в Премьер-лигу
Ответ актуальным запросам современности
Усилили тренерский штаб
От Мельбурна до Астаны
Снег, камера – «Мотор!»
Диалог на языке символов
Возвращенная государству земля – это новые возможности для сельчан
Макинцы готовятся к новосельям
В Алматы вернулась «Летучая мышь»
Грандиозные поединки
Низкий поклон героям
Театр нового формата
Курсанты покорили пик
К спортивной биографии добавил армейскую
Бой начинается задолго до первого выстрела
Логичное продолжение политической модернизации
Вся история стройки – в одном документе
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
Ждем успеха от «Торпедо»
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Двенадцать друзей в одном строю
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
Штрафовать за невывезенный снег будут подрядчиков
В отдаленном ауле – новая школа
«Кайсар» метит в призеры?
Четвертый проигрыш подряд
В селе – новая школа
ДУМК объявило даты мусульманских праздников на 2026 год
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?

Читайте также

Новые правила финансирования частных школ и больниц: планы …
Пространство открытого и ответственного диалога
Казахстану предстоит кардинальная трансформация политическо…
Конституционная реформа: новая архитектура государственности

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]