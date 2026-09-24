Президент: «Таза Қазақстан» – это философия ответственного отношения человека к окружающей среде

Об этом Глава государства заявил на первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Выступая на мероприятии Касым-Жомарт Токаев напомнил, что масштабная экологическая программа «Таза Қазақстан» рассчитана на долгосрочную перспективу и не должна превращаться в краткосрочную кампанию.

«Вы, наверное, уже обратили внимание на мою «зацикленность» на вопросах чистоты, порядка, природолюбия. Но в этом деле действительно останавливаться и расслабляться нельзя ни при каких обстоятельствах. Самой историей доказано, что отдельные индивидуумы и даже народы не могут воспитать самих себя. Это под силу только семье, школе, обществу, государству, прежде всего, путем приобщения к культурным и духовным ценностям. Мы меняем к лучшему не только облик городов и всей страны, но, что гораздо важнее, – менталитет нации. От безразличия, равнодушия и даже агрессии мы постепенно переходим к чистоте, ответственности, бережному отношению к природе. Это положительно отразится на общественном настроении большинства граждан, причем, одновременно нескольких поколений, и будет способствовать улучшению социального самочувствия и, в конечном счете, станет фактором ускорения экономического роста», – сказано в обращении.

Также он добавил, что сила «Таза Қазақстан» – в способности объединить общество вокруг положительной, созидательной повестки на годы вперед.

«Там, где чисто и светло, человек ведет себя вежливо и пристойно. Там, где царит антисанитария и бесхозяйственность, возникают апатия и правовой нигилизм. Это известный в мировой урбанистике эффект «разбитых окон». Поэтому концепция «Таза Қазақстан» и принцип «Закон и Порядок – это две части одного целого. Невозможно требовать соблюдения закона в условиях хаоса и беспорядка», – пояснил он.

По словам Главы государства, вложения в благоустройство – это прямые инвестиции в человека.

«Ухоженная городская среда, как строгий педагог, задает высокие стандарты поведения и воспитывает без нотаций и излишнего морализаторства. Чистота формирует у граждан чувство достоинства и уверенность в завтрашнем дне. Все взаимосвязано: чистота и порядок на улицах порождают созидательные установки и социальный оптимизм в обществе, которые в конечном итоге приводят к росту благосостояния страны. Мы должны создать условия для окончательного перехода от социального патернализма к ответственному партнерству», – констатировал Президент.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что трансформация страны начинается с малого: с процветающего аула, где жители выбрали толкового, активного и прогрессивного акима, с дружного ОСИ (Объединения собственников имущества), самостоятельно управляющего своим домом, с волонтерских и благотворительных инициатив, меняющих жизнь граждан к лучшему.