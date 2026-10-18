Президент Токаев делает ставку на практические результаты - политолог Рустем Мустафин

Выступления Президента Касым-Жомарта Токаева на международных саммитах в Баку и Ереване продемонстрировали последовательность внешнеполитического курса Казахстана, ориентированного на укрепление международных институтов и создание механизмов практического сотрудничества. В условиях нарастающих геополитических противоречий Глава государства предложил решения, направленные на предупреждение конфликтов, развитие транспортных связей, регулирование искусственного интеллекта и обеспечение экологической безопасности

Фото: из личн.архива спикера

На VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Президент выступил за дальнейшее преобразование организации и создание Механизма превентивной дипломатии. Актуальность этого предложения подтверждают масштабы международных кризисов: только за 2025 год в двадцати вооруженных конфликтах подтверждено более 37 тысяч случаев гибели мирных жителей. Свыше 117 миллионов человек остаются вынужденными переселенцами.

Практическим продолжением переговоров в Баку стал запуск Казахстаном и Азербайджаном Транскаспийской волоконно-оптической линии связи протяженностью 380 километров. Новые договоренности затронули и развитие Среднего коридора.

В Ереване Президент развил институциональную повестку применительно к сохранению биоразнообразия, предложив создать международный природоохранный фонд и разместить в Алматы региональный офис Секретариата Конвенции о биологическом разнообразии. Особое внимание было уделено инициативе «Таза Қазақстан» и конституционному закреплению экологической культуры.

Общая особенность предложений Токаева заключается в стремлении придать международному сотрудничеству устойчивый и прикладной характер. Какие преимущества такой подход создает для Казахстана и что необходимо для реализации президентских инициатив? Об этом мы поговорили с руководителем Центра цифровых социальных наук Института философии, политологии и религиоведения Рустемом Мустафиным.

– Казахстан более трех десятилетий назад инициировал создание СВМДА. Президент Касым-Жомарт Токаев последовательно продвигает преобразование Совещания в полноценную международную организацию, способную не только обсуждать проблемы безопасности, но и содействовать их решению. Насколько такой подход укрепляет внешнеполитические позиции Казахстана и какие изменения позволят СВМДА стать действительно эффективным международным институтом?

– Казахстан последовательно поддерживает укрепление СВМДА, поскольку заинтересован в том, чтобы отношения в Азии оставались предсказуемыми.

Для выхода на внешние рынки нужны устойчивые отношения с соседями и надежная работа маршрутов через их территории. Политический кризис за пределами страны может довольно быстро обернуться для казахстанских предприятий задержкой поставок, дополнительными расходами и потерей заказов.

Отсюда и потребность в дипломатии, которая позволяет сотрудничать с разными партнерами, сохраняя самостоятельность решений. Среди наших партнеров есть государства, соперничающие друг с другом. Казахстану важно иметь возможность обсуждать общие вопросы с каждым из них и поддерживать площадки, на которых разговор продолжается даже при серьезных разногласиях.

СВМДА создавалось именно с такой целью. Казахстан выдвинул инициативу в 1992 году, затем годами шла работа по согласованию принципов и мер доверия. В 2022 году участники договорились начать преобразование Совещания в полноценную международную организацию, а в 2023 году приняли дорожную карту реформ.

Предложение Президента Токаева о дальнейшем укреплении СВМДА продолжает этот процесс. Здесь важно, что речь идет о последовательном развитии уже существующего международного института, в создании и становлении которого Казахстан сыграл непосредственную роль.

Для внешней политики нашей страны это имеет практическое значение. Сильные международные институты позволяют поддерживать взаимодействие даже тогда, когда отношения между отдельными государствами осложняются. Именно в этом заключается один из важных смыслов курса Казахстана на развитие многосторонней дипломатии.

Однако трудность в том, что внутри Совещания представлены страны с очень разными представлениями о собственной безопасности.

Китай, Россия, Индия, Пакистан, Иран и Израиль участвуют в одной площадке, сохраняя свои интересы и противоречия.

Решения принимаются консенсусом. Согласие каждого защищает участников от навязывания чужой воли и одновременно ограничивает круг вопросов, по которым можно действовать сообща.

На мой взгляд, при обсуждении реформ нужно исходить из этого противоречия. Устав и новые процедуры смогут закрепить полномочия, которые государства готовы предоставить организации. Дальше многое зависит от того, как участники будут ими пользоваться.

Даже небольшой совместный проект требует постоянного внимания, а между саммитами политические приоритеты могут измениться.

Поэтому я бы прежде всего усилил способность Секретариата сопровождать уже достигнутые договоренности. После встречи должна продолжаться работа с конкретными ведомствами. Если исполнение остановилось, необходимо понимать причину и иметь возможность вынести проблему на обсуждение.

Для такой работы нужны сотрудники с соответствующими полномочиями и устойчивое финансирование. Без них решения постепенно теряют связь с повседневной деятельностью государственных органов.

Полезно начинать с задач, в которых участники видят понятную взаимную выгоду. Например, заранее согласовать порядок консультаций при опасном инциденте или организовать обмен данными для предупреждения природных бедствий.

Успешное сотрудничество дает государствам опыт, на который можно опереться при обсуждении более сложных вопросов.

В этом смысле инициатива Главы государства о преобразовании СВМДА ставит перед участниками вполне конкретную задачу: обеспечить постоянную работу организации и сделать выполнение договоренностей частью ее повседневной деятельности.

Я бы судил о результатах преобразования СВМДА по тому, что происходит при первом серьезном затруднении. Важно, сохраняется ли связь между участниками, удается ли обсудить инцидент, продолжается ли согласованная работа.

В такие моменты становится понятно, насколько государства готовы соблюдать правила, которые сами для себя приняли.

– Одной из центральных инициатив Президента Токаева в Баку стало создание Механизма превентивной дипломатии СВМДА. Казахстан уже имеет опыт содействия мирным переговорам, в том числе между Арменией и Азербайджаном. В чем заключается значение последовательного дипломатического подхода Главы государства и какие инструменты позволят предупреждать конфликты до их обострения?

– Казахстан заинтересован в предупреждении конфликтов, поскольку поддерживает отношения со многими государствами, между которыми существуют разногласия.

Обострение способно затронуть нашу торговлю и транспортные связи, даже если мы непосредственно в споре не участвуем. Содействуя переговорам, страна защищает и собственные возможности для развития.

Подобный опыт уже есть. В мае 2024 года Алматы принимал переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана по проекту мирного соглашения. Предоставить приемлемые для обеих сторон условия встречи само по себе полезно.

Однако предложенный Президентом Токаевым постоянный механизм превентивной дипломатии предполагает более раннее участие, когда напряженность еще только нарастает.

В этом заключается практическая значимость инициативы Главы государства. Она предусматривает переход от содействия уже начавшимся переговорам к созданию условий, при которых опасное развитие событий можно своевременно заметить и попытаться предотвратить.

Для Казахстана, который проводит многовекторную внешнюю политику и заинтересован в стабильности международных отношений, такое направление дипломатической работы отвечает вполне конкретным национальным интересам.

У конфликтов бывают разные причины. Руководство государства может сознательно выбрать силовое решение. Но эскалация способна развиваться и вследствие взаимного страха.

Одна сторона усиливает свою оборону, сосед видит в происходящем подготовку к нападению и отвечает ответными мерами. В результате оба чувствуют себя менее защищенными. В международных отношениях подобную ситуацию называют «дилеммой безопасности».

В подобной обстановке особенно дорого обходится непроверенная информация. Сообщение о перемещении войск или происшествии на границе может попасть к руководству раньше, чем появится возможность разобраться в обстоятельствах.

Публичные обвинения дополнительно сужают свободу действий. После жесткого заявления изменить позицию бывает трудно уже по внутриполитическим причинам.

Здесь и нужна возможность быстро, по надежному каналу выяснить, что произошло.

Я бы начал с прямой связи между уполномоченными представителями государств и заранее согласованного порядка обращения за консультациями.

В момент кризиса опасно тратить время на выяснение того, кому направлять запрос и кто вправе на него ответить.

Аналитическая работа тоже необходима. Ее задача состоит в том, чтобы сопоставлять сведения и замечать признаки ухудшения ситуации.

Например, повторяющиеся инциденты могут указывать на проблему, которую стороны по отдельности считают случайной. Секретариат мог бы помогать организовать такое обсуждение. При этом доступ к чувствительной информации и участие посредников потребуют согласия вовлеченных государств.

Отдельное значение имеет конфиденциальность. Сторонам нужно пространство, в котором можно уточнить позицию, признать ошибку в оценке или предложить уступку без немедленного публичного давления.

Преждевременная огласка иногда делает переговоры значительно труднее.

Возможности дипломатии имеют пределы. Если одна из сторон твердо решила добиваться своего силой, наличие механизма консультаций само по себе ее не остановит.

Превентивная дипломатия особенно полезна там, где сохраняется заинтересованность избежать столкновения, но накопились подозрения и исчезла нормальная связь.

Поэтому предложение Президента Казахстана я рассматриваю прежде всего с точки зрения возможности наладить постоянный диалог между государствами. Предупреждение опасного инцидента может оказаться не менее значимым результатом международного сотрудничества, чем разрешение уже возникшего спора.

Именно в подобных обстоятельствах СВМДА могло бы приносить вполне ощутимую пользу.

– Президент Касым-Жомарт Токаев предложил дополнить пять измерений СВМДА шестым, посвященным искусственному интеллекту, и поддержал Вашингтонское соглашение по суперинтеллекту как возможную основу международного договора. Насколько своевременна инициатива Главы государства по формированию цифрового доверия и какую роль Казахстан может сыграть в создании общих правил технологической безопасности?

– Искусственный интеллект влияет на возможности государств защищаться и воздействовать друг на друга.

Поиск уязвимостей в программном обеспечении, создание убедительных поддельных сообщений, обработка разведывательной информации становятся доступнее и быстрее.

Одновременно растет объем решений, при подготовке которых люди полагаются на автоматизированные системы. Возникает вопрос о контроле над последствиями, особенно когда они затрагивают другие страны.

В политической науке существует понятие секьюритизации. Оно описывает, как определенную проблему представляют в качестве угрозы жизненно важным интересам и на этом основании вводятся ограничения.

Применительно к ИИ важно понимать, какие угрозы реальны и какие ограничения в связи с ними действительно обоснованы. Угроза безопасности может стать аргументом для оправданных ограничений, но также для избыточного контроля.

Основания для обеспокоенности есть. Международный доклад по безопасности ИИ за 2026 год отмечает использование таких инструментов злоумышленниками и группами, связанными с государствами, в кибероперациях. При этом общий вклад ИИ в масштаб и тяжесть атак пока трудно измерить.

Представим сбой в энергетической системе во время международного кризиса.

Пострадавшая сторона должна установить, произошла ли техническая авария, действовала преступная группа или за вмешательством стоит другое государство.

На выяснение обстоятельств требуется время, а давление с требованием ответных действий может возникнуть сразу.

Если часть действий выполняла система ИИ, предстоит также выяснить, какие указания она получила и насколько самостоятельно действовала.

В подобных условиях обмен проверенными сведениями становится частью предотвращения эскалации.

Есть и другая трудность. Разработчики конкурируют за рынок, государства опасаются технологического отставания. Каждый понимает необходимость регулирования, но хочет сохранить преимущество и защитить чувствительную информацию.

Поэтому договориться о принципах ответственного использования обычно проще, чем о доступе к системам и порядке независимой оценки.

Вашингтонский документ, подписанный в сентябре 2026 года, показывает одно из направлений работы. Он предусматривает внутренний контроль разработчиков и независимую внешнюю оценку.

Пока речь идет о добровольных обязательствах компаний. Для международного договора потребуется согласовать уже обязанности государств, включая уведомление об опасных инцидентах и проверку исполнения договоренностей.

У Казахстана здесь есть собственный интерес.

Страны, использующие зарубежные технологии, тоже нуждаются в возможности оценивать их надежность и понимать, за что отвечает поставщик. Иначе решения, влияющие на работу государственных органов и предприятий, будут приниматься при недостатке собственных знаний.

Поэтому участие Казахстана я связываю прежде всего с развитием компетенций.

Нам нужны специалисты, способные проверять системы, исследовать их работу на казахском и русском языках, разбирать инциденты и участвовать в выработке требований.

Такая работа дает основания для содержательного участия в международных переговорах.

Заявленная готовность разместить в Алматы центр цифровых решений ЭСКАТО ООН может помочь объединить исследователей и государственные структуры разных стран.

Предложение Президента Токаева выделить искусственный интеллект в самостоятельное измерение СВМДА имеет практический смысл. Оно позволяет рассматривать цифровую безопасность не как второстепенный технический вопрос, а как самостоятельное направление международного сотрудничества.

Значение такого подхода заключается еще и в том, что Казахстан стремится участвовать в формировании правил использования технологий, от которых в будущем будет зависеть устойчивость государственных и экономических систем.

Я бы начал с согласования порядка связи при инцидентах, затрагивающих несколько государств.

Участникам понадобится договориться, какие сведения можно передавать друг другу и как проверять их достоверность.

Уже при обсуждении этих вопросов станет ясно, насколько далеко страны готовы идти в сотрудничестве.

На мой взгляд, именно через подобные конкретные договоренности инициатива Главы государства может получить практическое содержание и сделать участие Казахстана в международной цифровой повестке более предметным.

– На саммите в Баку Президент Токаев предложил Стратегию транспортной взаимосвязанности СВМДА. Одновременно Казахстан и Азербайджан запустили Транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи и обменялись подписанным соглашением о развитии Среднего коридора. Насколько эти результаты подтверждают практическую направленность внешней политики Президента и какие экономические преимущества они открывают для Казахстана?

– По линии связи уже есть материальный результат. 15 октября президенты Казахстана и Азербайджана участвовали в запуске волоконно-оптической линии протяженностью 380 километров по дну Каспийского моря.

Тогда же состоялся обмен подписанным межправительственным соглашением о развитии Транскаспийского международного транспортного коридора.

Предложенная Главой государства транспортная стратегия СВМДА относится к следующему этапу совместной работы. У перечисленных решений разная степень готовности.

Здесь важно отметить, что инициатива Президента Токаева объединяет несколько взаимосвязанных направлений. Развитие транспортных маршрутов, создание цифровой инфраструктуры и согласование международных процедур решают разные задачи, но в конечном счете работают на повышение экономической связанности Казахстана с внешними рынками.

В Баку прозвучали предложения относительно дальнейшего сотрудничества, а запуск линии связи уже позволяет говорить о созданной инфраструктуре. Такое сочетание политических договоренностей и конкретных проектов имеет значение для оценки международных инициатив.

Дальше важно посмотреть на происходящее глазами предприятия.

Ему нужно доставить товар покупателю в определенный срок и понимать полную стоимость перевозки. Если время в пути постоянно меняется, приходится держать дополнительные запасы, занимать оборотные средства, закладывать риск задержки в цену.

Даже сравнительно короткий маршрут может оказаться неудобным для регулярных поставок.

Средний коридор объединяет железнодорожные и морские участки нескольких государств. Груз последовательно проходит через разные системы управления и обслуживания.

Хорошая работа одной железной дороги мало поможет, если затем приходится долго ждать судно или повторно оформлять документы. Дополнительные расходы накапливаются по всей цепочке.

В этом и состоит задача общей стратегии.

Инвестиции одной страны должны соотноситься с возможностями соседних участков. Иначе построенные мощности будут использоваться не полностью.

Одновременно придется согласовывать процедуры, поскольку у каждого оператора есть собственные интересы.

Например, общий тариф потребует договориться о распределении дохода. Изменения, выгодные для маршрута в целом, могут встречать сопротивление на отдельных участках.

Понять и согласовать такие интересы бывает сложнее, чем утвердить очередной план строительства.

У линии связи своя экономическая роль.

Дополнительный маршрут передачи данных расширяет международные подключения Казахстана и создает условия для развития цифровых услуг.

Коммерческий эффект будет зависеть от стоимости доступа, надежности обслуживания и спроса. После запуска инфраструктуры начинается работа по привлечению пользователей и обеспечению устойчивой эксплуатации.

Для нашей страны я бы отдельно выделил связь коридора с отечественными предприятиями.

Перевозки могут поддержать экспорт, переработку и складское обслуживание, облегчить поставки оборудования.

Чтобы воспользоваться возможностями, бизнесу нужны удобные подключения к маршруту и условия, позволяющие планировать работу на несколько лет вперед.

Поэтому оценивать результат следует по тому, насколько предсказуемой стала доставка и сколько казахстанских предприятий смогли ею воспользоваться.

В этом отношении курс Президента на расширение транспортных возможностей страны имеет долгосрочное экономическое значение. Важно, чтобы новые международные маршруты создавали дополнительные условия для развития отечественных производителей, а не ограничивались увеличением транзитных показателей.

Когда производитель уверен в выполнении транспортных обязательств, ему проще заключать долгосрочные контракты и вкладываться в расширение производства.

Тогда международный маршрут начинает влиять на хозяйственную жизнь внутри страны.

– Наряду с вопросами безопасности Президент Казахстана предложил создать Водное партнерство СВМДА и расширить сотрудничество в сфере человеческого капитала, включая образовательные стипендии и научные гранты. Почему такой комплексный подход Главы государства имеет значение для долгосрочной стабильности Азии и какие практические преимущества он может обеспечить Казахстану?

– Дефицит воды способен постепенно менять условия жизни целых народов и территорий.

Снижение урожая отражается на доходах семей и занятости, удорожание водоснабжения увеличивает расходы предприятий и населения.

Если трудности повторяются годами, люди начинают иначе оценивать возможность жить и работать в своем регионе. Через подобные процессы водный вопрос влияет на долгосрочную стабильность.

Для Казахстана важна и зависимость от общего с соседями водного пространства.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, в многолетней структуре поверхностных водных ресурсов около 44% приходится на приток трансграничных рек.

Управление водой внутри страны поэтому тесно связано с договоренностями за ее пределами.

У стран общего бассейна могут различаться потребности даже по времени года. Работа гидроэнергетики и орошаемого земледелия требует согласования режимов использования воды.

В засушливый год договориться сложнее, поскольку цена каждого решения повышается.

При недостатке достоверной информации сосед легко начинает воспринимать чужие хозяйственные действия как намеренное ущемление собственных интересов.

Сотрудничество в таких условиях требует довольно скрупулезной работы.

Необходимо сопоставлять измерения, заранее обмениваться прогнозами и согласовывать действия на случай маловодья.

Даже при сохранении споров о распределении ресурса государства могут улучшать качество информации, на основании которой принимают решения.

Водное партнерство СВМДА, предложенное Президентом Токаевым, могло бы помочь с совместными исследованиями и испытанием технологий.

Значение инициативы заключается в том, что Казахстан предлагает рассматривать воду не только как потенциальный источник разногласий, но и как предмет долгосрочного сотрудничества. Для Центральной Азии такой подход особенно актуален, поскольку устойчивое водопользование непосредственно связано с экономической и социальной стабильностью.

Например, участникам полезно сравнивать результаты водосбережения в сходных природных условиях и понимать, сколько стоит эксплуатация новых систем.

При этом договоренности конкретных стран о совместных реках сохранят самостоятельное значение.

Связь с человеческим капиталом в данном случае непосредственная.

Новое оборудование нужно настроить и обслуживать, показания приборов проверить, прогноз перевести в решение о работе водохранилища или подаче воды.

Качество системы зависит от подготовки людей на каждом из этих этапов. Недостаток компетенций может свести на нет значительную часть вложений.

Поэтому стипендии и исследовательские гранты стоит связывать с задачами, над которыми специалисты продолжат работать после завершения обучения.

Объявленная Президентом возможность запуска научно-исследовательской стипендиальной программы в 2027 году дает основу для такого сотрудничества.

Большое значение будет иметь связь исследований с ведомствами и организациями, которым предстоит применять результаты.

Для молодых ученых также нужны условия, позволяющие продолжать работу у себя в стране.

Возрастающая роль Азии делает подготовку специалистов особенно существенной, хотя возможности государств региона сильно различаются.

Казахстану предстоит развивать способность самостоятельно оценивать технологии и выбирать подходящие решения.

Приобретение оборудования дает доступ к определенным возможностям. Собственные исследователи и инженеры позволяют понимать пределы этих возможностей и совершенствовать их применительно к нашим условиям.

Поэтому объединение водной повестки с предложениями Главы государства по подготовке специалистов имеет вполне практическую основу. Успех таких проектов зависит не только от международных соглашений, но и от наличия людей, которые смогут применять полученные знания.

Есть и менее заметный результат совместного обучения. Специалисты узнают, как устроена работа соседей, учатся сопоставлять данные и обращаться друг к другу за разъяснениями. В период политической напряженности подобные связи особенно полезны. Сохраняется возможность профессионально обсудить конкретную проблему, от решения которой зависит повседневная жизнь людей.

– На Саммите лидеров по сохранению биоразнообразия в Ереване Президент Касым-Жомарт Токаев предложил учредить Международный фонд по охране редких видов и разместить в Алматы региональный офис Секретариата Конвенции о биологическом разнообразии. Насколько эти предложения подтверждают последовательность подхода Главы государства к развитию международных институтов и какое значение они могут иметь для укрепления роли Казахстана в региональной экологической дипломатии?

– В Баку и Ереване прослеживается единая логика внешнеполитического курса Президента Токаева. Казахстан стремится укреплять сотрудничество в том числе посредством международных институтов и механизмов, содержательная работа которых продолжается между встречами лидеров. На мой взгляд, в этом заключается важная особенность представленных инициатив. Международная дипломатия должна создавать условия для постоянной совместной работы, иначе даже содержательные договоренности рискуют остаться на уровне политических заявлений.

В сфере охраны природы и защиты окружающей среды существует проблема справедливого распределения ответственности между участниками.

Например, расходы несут конкретные государства, тогда как сохранение общей экосистемы приносит пользу всем. Или, наоборот, вред природе и климату наносят одни, а последствия затрагивают всех.

Если каждый будет рассчитывать лишь на усилия других, необходимых действий можно так и не дождаться.

В этой связи предложенный Президентом Международный фонд мог бы распределять финансовую нагрузку между участниками и поддерживать долгосрочные проекты. Он помогал бы странам согласовывать исследования и готовить проекты для получения международной поддержки.

Значение такого механизма заключается в возможности перейти от отдельных природоохранных мероприятий к более устойчивой модели международного финансирования.

Для Казахстана размещение регионального офиса в Алматы означало бы более активное участие в формировании региональной экологической повестки.

Это также соответствует стремлению страны расширять свое присутствие в международных институтах и создавать условия для взаимодействия государств Центральной Азии с глобальными организациями.

При этом практическая реализация потребует согласования полномочий офиса с Секретариатом Конвенции и другими заинтересованными сторонами.

Фонду необходимы устойчивое финансирование, постоянные взносы участников и отбор проектов по научно обоснованным критериям. Важно, чтобы получатели средств отвечали за выполнение природоохранных задач, а результаты были реальными и измеримыми.

Доверие партнеров будет зависеть от возможности проверить, куда направлены деньги и что изменилось благодаря финансированию.

Что касается Алматы, то крупнейший город Казахстана уже накопил значительный опыт размещения на своей территории международных организаций.

Южная столица приняла у себя Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, офисы ЮНЕП и ЮНЕСКО, субрегиональное отделение ЭСКАТО. Здесь также расположены головной офис Регионального экологического центра Центральной Азии и штаб-квартира Евразийского банка развития.

Таким образом, предложение Президента Токаева разместить в Алматы региональный офис Секретариата Конвенции о биологическом разнообразии опирается на уже сложившиеся возможности города как площадки международного сотрудничества.

Однако главным критерием эффективности такого решения должна стать не сама представленность международных институтов, а их способность организовывать совместные исследования, привлекать ресурсы и обеспечивать конкретные природоохранные результаты.

– Президент Токаев в Ереване подчеркнул, что «Таза Қазақстан» постепенно становится общенациональной идеологией, а формирование высокой экологической культуры впервые закреплено в новой Конституции. Насколько значим такой подход Главы государства для развития общественного сознания и что необходимо, чтобы экологическая ответственность стала устойчивой нормой поведения граждан и бизнеса?

– Конституционное закрепление экологической культуры, безусловно, задает общий ориентир для государства, граждан и бизнеса.

Когда Президент Касым-Жомарт Токаев говорит о превращении «Таза Қазақстан» в общенациональную идеологию, здесь важно видеть не только природоохранную, но и общественную составляющую этой инициативы.

«Таза Қазақстан» обладает большим потенциалом придать конституционным принципам повседневное содержание через связь заботы о родной стране с личным отношением к природе и общему пространству.

На мой взгляд, значение такого подхода заключается в том, что экологическая ответственность рассматривается как часть отношений человека с обществом и государством. Речь идет не только об участии в отдельных мероприятиях по благоустройству, но и о формировании устойчивых привычек, которые постепенно становятся социальной нормой.

В идеале желательно, чтобы участие в экологических инициативах исходило из внутренних убеждений человека.

И мы видим, что большая часть общества добровольно заботится о чистоте, бережет ресурсы и вовлекает в такую работу окружающих.

Однако превращение подобных установок в устойчивую и само собой разумеющуюся общественную норму для всех требует времени.

Позитивные привычки формируются дольше, и в этом должны участвовать семья, школа, трудовой коллектив. Большое значение имеют примеры, которые человек видит ежедневно.

Просвещение и поддержку добровольных инициатив необходимо сочетать с понятными требованиями и соразмерной ответственностью за нарушения.

При этом меры воздействия должны применяться последовательно и справедливо. Когда добросовестный человек видит, что другие без последствий загрязняют общее пространство, мотивация соблюдать правила ослабевает.

У бизнеса, в свою очередь, своя ответственность за отходы, выбросы и использование ресурсов. Она должна проявляться в повседневной работе предприятий.

А государству предстоит обеспечивать необходимую инфраструктуру и соблюдение общих требований.

Именно поэтому реализация обозначенного Президентом курса требует совместных действий государства, общества и бизнеса. Конституционное закрепление экологической культуры определяет общий ориентир, а повседневная практика должна наполнить его конкретным содержанием.

При таком сочетании личное убеждение получает поддержку со стороны общественных норм и государственных институтов, а экологически ответственное поведение постепенно становится устойчивой частью повседневной жизни.