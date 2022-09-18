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Президент , Спорт , Бокс
Президент Токаев – Головкину: Гордимся тобой!

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил Геннадию Головкину после его поединка с Саулем «Канело» Альваресом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ N1.

Касым-Жомарт Токаев позвонил Геннадию Головкину и поддержал его после проведенного боксерского поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе среди профессионалов против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.

В телефонном разговоре Глава государства подчеркнул, что Геннадий внес значительный вклад в популяризацию Казахстана на мировой арене.

«Для болельщиков ты был и останешься народным чемпионом и лучшим в мире. Гордимся тобой!» – заключил Президент.

Напомним, казахстанский боксер Геннадий Головкин 18 сентября провел свой третий бой с Саулем «Канело» Альваресом. Поединок закончился победой мексиканца единогласным решением судей.

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