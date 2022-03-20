Даниель Витт, Президент Международного налогового и инвестиционного центра (США), высказался о новых реформах Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

«Президент Токаев попал в цель с политическими реформами, которые он представил, чтобы обновить и модернизировать государство и «построить новый Казахстан». Это смелая и достижимая дорожная карта, основанная на прочном фундаменте 30-летнего развития.

Президент Токаев понимает необходимость реформ для дальнейшего сплочения народа Казахстана и обеспечения независимости, мира, стабильности и согласия, которыми казахстанцы в значительной степени гордились за последние 30 лет. Политические реформы, начатые им, помогут обеспечить сохранение всего этого.

Мы все были потрясены и опечалены событиями «Транического января». Поэтому для продвижения вперед шаги, намеченные Президентом Токаевым в его выступлении, по обеспечению правдивого, прозрачного и полного учета и раскрытия информации, будут способствовать дальнейшему закреплению верховенства закона и прав человека в стране и нацелены на укрепление доверия народа.

Дальнейшее разграничение полномочий, ответственности и фискальной прозрачности между региональными и местными органами власти является важным шагом вперед для любой современной страны. Сильные регионы и местные органы власти создают сильные и сплоченные сообщества. Именно на это и направлен новый пакет реформ в Казахстане», – сказал эксперт.