Президент Токаев посетит Вьетнам

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди посетил с официальным визитом Социалистическую Республику Вьетнам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Визит министра иностранных дел Казахстана в эту страну состоялся впервые за 30 лет, прошедших с установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Официальная часть визита в Ханой началась с церемонии возложения венков к Мавзолею Хо Ши Мина.

Целью визита является дальнейшее развитие партнерских отношений с традиционно дружественной страной, на протяжении последних десятилетий выделяющейся одними из самых высоких в мире темпов экономического развития.

Состоялись переговоры М. Тлеуберди с министром иностранных дел СРВ Буй Тхань Шоном, в ходе которых стороны обсудили широкий круг вопросов политического, торгово-экономического, инвестиционного и культурного сотрудничества. Стороны выразили стремление придать новый импульс многоплановому сотрудничеству двух стран, в перспективе постепенно выйти на уровень привилегированного экономического партнерства. Вьетнам подтвердил участие в саммите СВМДА на высоком уровне, который пройдет в октябре текущего года в городе Нур-Султане.

Вьетнамская сторона придала особое значение визиту казахстанской делегации, предоставив ей возможность встреч с высшими руководителями государства – Президентом Нгуен Суан Фуком и Премьер-министром Фам Бинь Тинем.

На встрече с Президентом Вьетнама глава МИД высоко оценил темпы и качество проводимых во Вьетнаме реформ, посвятил собеседника в содержание нового этапа модернизации Казахстана. Учитывая динамику развития политического сотрудничества между двумя странами, Тлеуберди высказался в пользу активизации двусторонних контактов на высшем уровне. В ходе беседы Президент Нгуен Суан Фук дал поручения по содержательному наполнению предстоящего официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам.

Встреча с Премьер-министром Вьетнама была посвящена экономической повестке двусторонних отношений. Собеседники отметили необходимость целенаправленных усилий, направленных на рост взаимной торговли и взаимных инвестиций, развитие кооперации в различных секторах экономики.

Тлеуберди также провел переговоры с министром промышленности и торговли Нгуен Хонг Диеном, где была обсуждена тематика предстоящего заседания Межправительственной комиссии, которая пройдет в сентябре этого года в Ханое.

Управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов, который был в составе казахстанской делегации, провел встречи с руководством Министерства финансов Вьетнама, Вьетнамского банка развития, а также компании POCO, в ходе которых обсудил перспективные направления сотрудничества в сфере финансов и инвестиций.

В рамках визита М. Тлеуберди также провел ряд встреч с руководителями вьетнамских компаний, изучающих возможности инвестиционного сотрудничества с Казахстаном.

В беседе с председателем совета директоров компании Crystal Bay Нгуен Дык Чи обсуждались вопросы сотрудничества в туристской сфере. Глава корпорации Duc Giant Chemicals Group Дао Хыи Хуен интересовался возможностями сотрудничества в химической промышленности. Генеральный директор Thai Binh Seed – ведущего вьетнамского института в области рисоводства – Чан Мань Бао рассказал об эффективности выведенных во Вьетнаме новых сортов риса с малым потреблением орошения. С вице-президентом авиакомпании Vietjet Нгуен Тхань Хунгом обсудили вопросы открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и Вьетнамом. С октября 2022 года будут запущены рейсы по маршруту Алматы – Нячанг и Нур-Султан – Нячанг.

Ханойские встречи министра иностранных дел Казахстана подтвердили обоюдный настрой на укрепление взаимовыгодного сотрудничества и многолетних дружественных отношений.