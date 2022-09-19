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Президент , Экономика
Президент Токаев встретился с руководителями крупных американских компаний

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречи с руководителями крупных американских компаний, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ N1.

Серию встреч Президента Касым-Жомарта Токаева с руководителями крупных американских компаний открыла беседа с глобальным управляющим директором по торговле нефтью и сырьевыми товарами одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Эдом Эмерсоном, в ходе которой были обсуждены планы по реализации новых инвестиционных проектов в Казахстане.

В настоящее время банк успешно сотрудничает с Международным финансовым центром «Астана».

Также состоялся обмен мнениями о перспективах развития энергетической отрасли.

Касым-Жомарт Токаев также встретился с председателем Grupo Los Grobo Густаво Гробокопателем и директором лаборатории роста Центра международного развития, профессором Гарвардского университета Рикардо Хаусманом.

Собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Grupo Los Grobo является лидером по производству зерна и сои в Латинской Америке с годовым доходом более 1 млрд долларов.

На встрече с председателем – главным исполнительным директором «JPMorgan Chase & Co.» Джейми Даймоном Президент рассмотрел взаимодействие по линии финансовых институтов.

Также состоялся обмен мнениями о перспективах развития мировой экономики, в том числе финансовых рынков.

 

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