Президент Токаев встретился с зампредседателя КНР

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с заместителем председателя Китайской Народной Республики Ван Цишанем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Во время беседы президент отметил, что участие Китая на таком высоком уровне в работе Саммита СВМДА внесет весомый вклад в дело укрепления доверительного партнерства во имя мира, стабильности и безопасности на нашем огромном континенте.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность китайской стороне за поддержку инициативы Казахстана по трансформации Совещания в полноценную международную организацию.

Участники встречи обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам состоявшегося в прошлом месяце государственного визита председателя Си Цзиньпина в Казахстан.

В свою очередь Ван Цишань передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия председателя КНР Си Цзиньпина и отметил, что двусторонние отношения между Китаем и Казахстаном динамично развиваются в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной сферах, промышленной кооперации и цифровизации.

Ван Цишань подчеркнул, что взаимоотношения между странами развиваются в духе вечной дружбы и взаимного доверия. По словам главы китайской делегации, договоренности, достигнутые в ходе визита Си Цзиньпина в Казахстан, успешно выполняются.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.