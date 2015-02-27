Президент учредил юбилейную медаль "Қазақстан Конституциясына 20 жыл"
Глава государства подписал Указ "О юбилейной медали в ознаменование 20-летия Конституции Республики Казахстан", сообщает Kazpravda.kz.
Юбилейная медаль "Қазақстан Конституциясына 20 жыл" учреждается в целях поощрения граждан Республики Казахстан и иностранных граждан, внесших значительный вклад в обеспечение верховенства Конституции, становление и развитие конституционных основ Республики Казахстан, защиту конституционных прав граждан, а также в ознаменование 20-летия Конституции Республики Казахстан.
Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания – 24 февраля 2015 года.