Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с президентом Международного союза велосипедистов (UCI) Давидом Лаппартьеном. Они обсудили вопросы дальнейшего развития велосипедного спорта в Казахстане, в том числе системы подготовки спортсменов и расширения международного сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В Казахстане создана необходимая спортивная инфраструктура и условия для спортсменов. Премьер-министр отметил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию массового спорта и спортивной инфраструктуры. В Послании «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» Президент обозначил инициативу «Народная стройка», в рамках которой работа в регионах продолжается. Предусматривается строительство порядка 50 объектов образования, спорта и культуры, что позволит расширить возможности для занятий спортом.

В числе прочего, созданы условия и для занятий велоспортом, который имеет для страны особое значение и представлен именами известных спортсменов, добившихся высоких результатов на международной арене. Сегодня велоспортом на системной основе занимаются более 9 тыс. человек, в том числе дети и молодежь. Для их подготовки действуют велотрек мирового класса «Сарыарка» в Астане и сеть специализированных школ в регионах. Велосипедный спорт в стране представлен четырьмя дисциплинами: шоссе, трек, маунтинбайк и BMX (Bicycle Motocross/Байсикл Мотокросс). Шоссейный велоспорт развивается в 9 регионах, трековый и маунтинбайк – в 5, BMX – в 4.

В ходе встречи особое внимание уделено подготовке спортсменов и расширению возможностей для профессионального роста казахстанских велосипедистов.

«Мы высоко ценим наше партнерство с Международным союзом велосипедистов. Велоспорт пользуется большой популярностью в Казахстане. Мы гордимся нашими известными спортсменами и чемпионами, такими как Александр Винокуров, Алексей Луценко, а также молодыми талантливыми велосипедистами, среди которых Анель Ташбай. Казахстан намерен и далее развивать велосипедный спорт и укреплять сотрудничество с UCI. Готовы и впредь вносить свой вклад не только в развитие велоспорта в нашей стране, но и в его популяризацию на международном уровне», — отметил Олжас Бектенов.

Президент Международного союза велосипедистов (UCI) дал высокую оценку вкладу Казахстана в развитие мирового велоспорта.

«Казахстан является одной из сильнейших стран Азии в велоспорте. У страны много сильных гонщиков, высокие результаты на международной арене, в том числе на Азиатских играх. Команда Astana XDS на протяжении многих лет входит в число известных коллективов мирового пелотона. Мы также высоко ценим вклад Казахстана в развитие велоспорта и последовательную поддержку этого направления. Международный союз велосипедистов готов и впредь содействовать его развитию в Казахстане», — сказал Давид Лаппартьен.

По итогам встречи подтверждена готовность Казахстана и Международного союза велосипедистов к дальнейшему укреплению сотрудничества и реализации совместных инициатив по популяризации и развитию велоспорта.