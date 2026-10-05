Президент: Успешное будущее начинается уже со школьной скамьи

Глава государства на встрече с учителями указал на важность воспитания трудолюбивого, стремящегося к знаниям и постоянно развивающегося поколения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

"Мы обязаны учитывать жизненные интересы и насущные потребности детей, надежно обеспечить их защиту как в реальном мире, так и виртуальном пространстве. Но самое главное – дать подрастающему поколению то, в чем оно нуждается больше всего – широкие перспективы, реальные возможности и вдохновляющие горизонты для самореализации во взрослой жизни. Важно с ранних лет разъяснять детям простую, но фундаментальную истину: успешное будущее начинается уже со школьной скамьи – упорного труда над собой и постоянного стремления к знаниям. «Без труда не выловишь и рыбку из пруда", – подчеркнул Президент.

По его словам, только труд открывает дорогу к успехам и достижениям. Это закон жизни. Труд – фундамент и смысл человеческого существования. Жизнь – это не сказочный мир, полный чудес. Лишь глубокие знания и опыт могут помочь человеку на его жизненном пути.

"Важно донести эту простую истину до подрастающего поколения. Наша стратегическая цель – воспитать конкурентоспособное поколение созидателей, устремленное к новым вершинам. Прогресс Казахстана зависит от личного вклада каждого из нас", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев обратил внимание, что именно сейчас меняется мировоззрение граждан, формируется новая общественная этика.

"Чистота, трудолюбие, ответственность и взаимное уважение становятся ключевыми качествами, определяющими новый облик нашей нации. Акция «Таза Қазақстан» приобрела общенациональный масштаб. Она уже оказала положительное влияние на имидж нашей страны и, что наиболее важно, на жизнь наших соотечественников. Бережное отношение к природе и формирование высокой экологической культуры признаны в нашей стране конституционными принципами. И вы – все педагогическое сообщество страны – вносите неоценимый вклад в реализацию этого дела государственной важности. Именно у вас, школьных учителей, дети учатся быть открытыми, образованными, законопослушными и ответственными гражданами своей страны. Выражаю искреннюю признательность всем педагогам Казахстана. Уверен, что труд каждого человека, посвятившего себя преподаванию, заслуживает самого глубокого уважения", – подытожил Глава государства.