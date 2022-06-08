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Президент утвердил правила дачи согласия депутатами маслихатов на назначение акимов

Глава государства подписал указ об утверждении Правил дачи согласия депутатами маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В соответствии со статьей 87 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила дачи согласия депутатами маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан К. Токаев

Нур-Султан, Акорда, 8 июня 2022 года

№ 912

 

УТВЕРЖДЕНЫ

Указом Президента Республики Казахстан

от 8 июня 2022 года

№ 912

Правила дачи согласия депутатами маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила дачи согласия депутатами маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы разработаны в реализацию статьи 87 Конституции Республики Казахстан и определяют порядок дачи согласия депутатами маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы на назначение кандидата на должность акима области, города республиканского значения и столицы.

2. Согласие на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы дается на собрании депутатов маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы.

3. Президент Республики Казахстан на основании представления предлагает не менее двух кандидатов на должность акима области, города республиканского значения и столицы.

4. Представление Президента Республики Казахстан содержит биографические данные, информацию о трудовой деятельности, государственных наградах и иную информацию о кандидатах на должность акима.

Глава 2. Порядок проведения собрания депутатов маслихатов, расположенных на территории области, или депутатов маслихата города республиканского значения и столицы

5. Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан на основании поручения Президента Республики Казахстан направляет секретарю маслихата области, города республиканского значения и столицы уведомление о необходимости проведения собрания депутатов маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы для получения согласия на назначение акима области, города республиканского значения и столицы (далее – собрание).

6. Собрание проводится не позднее трех календарных дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 5 настоящих Правил.

Секретарь маслихата области, города республиканского значения и столицы в однодневный срок со дня получения уведомления, указанного в пункте 5 настоящих Правил, оповещает депутатов соответствующей территории о дате и времени созыва и месте проведения собрания посредством размещения указанной информации на официальном интернет-ресурсе соответствующего маслихата (маслихатов).

7. Повестка дня собрания включает:

1) краткое вступительное слово секретаря маслихата области, города республиканского значения и столицы;

2) выборы членов счетной комиссии, а также председателя и секретаря комиссии;

3) выбор способа голосования (открытое или тайное);

4) оглашение Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан либо Премьер-Министром Республики Казахстан, либо иным должностным лицом, уполномоченным Президентом Республики Казахстан, представления Президента Республики Казахстан и представление кандидатур на должность акима области, города республиканского значения и столицы;

5) выступление кандидатов в акимы соответствующей территории с тезисами о программе своей предстоящей деятельности.

8. На собрании депутатами могут быть заданы вопросы кандидатам. Депутаты вправе высказывать мнения «за» или «против» предложенных кандидатур.

9. На собрании депутатов маслихатов, расположенных на территории области, принимают участие депутаты маслихатов области и районов (городов областного значения) соответствующей области, на котором председательствует секретарь маслихата области.

На собрании депутатов маслихата города республиканского значения и столицы принимают участие депутаты соответствующих маслихатов под председательством секретаря соответствующего маслихата.

Собрание правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа депутатов маслихатов, расположенных на территории области, или маслихата города республиканского значения и столицы. Перед каждым собранием проводится регистрация присутствующих депутатов, её результаты оглашаются секретарем маслихата перед началом заседаний.

10. Собрание организовывается аппаратом маслихата области, города республиканского значения и столицы и проводится с организацией онлайн-трансляции на интернет-ресурсах с учетом технических возможностей.

Глава 3. Организация и порядок голосования

11. По завершении выступлений кандидатов и прений (в случае проведения) проводится голосование.

Для организации процесса голосования за кандидатов и подведения его итогов образовывается счетная комиссия в нечетном количестве из числа присутствующих депутатов в количестве не менее 3 человек.

Члены счетной комиссии избирают большинством голосов из своего состава председателя и секретаря счетной комиссии открытым голосованием.

Для согласования кандидата на должность акима области, города республиканского значения и столицы проводится открытое либо тайное голосование по решению большинства от общего числа присутствующих депутатов.

Порядок проведения открытого либо тайного голосования устанавливается счетной комиссией и объявляется председателем счетной комиссии.

12. Собрание по вопросам своей компетенции принимает решение большинством голосов.    

13. Голосование осуществляется:

1) с использованием электронной системы подсчета голосов при ее наличии;

2) поднятием руки;

3) с использованием бюллетеней.

При отсутствии необходимого числа депутатов для проведения голосования секретарь маслихата области, города республиканского значения и столицы принимает меры по обеспечению кворума.

В процедуре голосования возможно голосование только «за» или «против».

Результаты голосования по всем вопросам оглашаются секретарем маслихата области, города республиканского значения и столицы с указанием количества принявших участие в голосовании, проголосовавших «за», «против», и итога голосования. Данные вносятся в протокол собрания депутатов.

14. Открытое голосование осуществляется поднятием рук либо с использованием электронной системы подсчета голосов при ее наличии.

15. При проведении тайного голосования производится выдача бюллетеней непосредственно перед началом голосования. Бюллетени изготавливаются под контролем счетной комиссии по установленной ею форме в количестве, равном числу присутствующих на заседании депутатов, и подписываются председателем и секретарем счетной комиссии.

Секретарь маслихата может объявить перерыв на собрании для изготовления бюллетеней.

Каждому депутату выдается один бюллетень, подписанный председателем и секретарем счетной комиссии. Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам по предъявлении ими удостоверения депутата или удостоверения личности.

Для тайного голосования в специально отведенном месте с соблюдением требований по сохранению конфиденциальности устанавливается урна, опечатанная печатью маслихата области, города республиканского значения и столицы.

Депутат маслихата ставит любую отметку в пустом квадрате справа от фамилии кандидата, за которого он голосует.

Бюллетени неустановленной формы при подсчете не учитываются.

Урна для голосования должна вскрываться счетной комиссией после окончания голосования. До окончания голосования вскрытие урны запрещается.

16. По результатам голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии и представляется секретарю маслихата области, города республиканского значения и столицы.

Депутат маслихата, который отсутствовал во время голосования, не вправе проголосовать позже.

17. Кандидат, набравший большее количество голосов депутатов, принявших участие в голосовании, считается получившим согласие.

Если кандидаты набрали одинаковое количество голосов, счетная комиссия принимает решение о проведении повторного голосования среди указанных кандидатов.

Повторное голосование проводится в сроки, определенные секретарем маслихата области, города республиканского значения и столицы, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

18. Собрание закрывается после оглашения секретарем маслихата области, города республиканского значения и столицы результатов голосования. Документом, удостоверяющим проведение собрания, является протокол собрания, подписанный секретарем маслихата области, города республиканского значения и столицы и председателем счетной комиссии, который в течение одного дня направляется в Администрацию Президента Республики Казахстан.

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