Президент утвердил регламент работы госорганов Политика 707

На недавно состоявшемся расширенном заседании Правительства Президент Казах­стана Нурсултан Назарбаев указал на большое количество различного рода совещаний в государственных органах, из-за чего служащие нерационально используют рабочее время. Глава государства дал специальное поручение Администрации Президента и Правительству – устранить данные недочеты, влияющие на эффективность работы государственных служащих.



Начальник Канцелярии Президента Махмуд Касымбеков дал комментарий о выполнении данного поручения: "В настоящее время по поручению Главы государства проводится оптимизация деятельности центральных и местных государственных органов. В повестке дня – и такой злободневный вопрос, как упорядочение многочисленных совещаний, заседаний, встреч в госорганах. Их число нередко просто зашкаливает. Зачастую чиновники едва ли не весь день ходят с заседания на заседание. Конечно, никто не ставит под сомнение их целесообразность. Но во всем должна быть разумная мера.



Так вот, чтобы такого впредь не было, Главой государства утверж­ден Регламент работы Президента, его Администрации и Правительства. В нем четко прописаны дни и время проведения совещаний не только на уровне Президента, Премьер-Министра, Руководителя Администрации, но и руководства министерств и ведомств. К примеру, Президент заслушивает Премьер-Министра в строго определенные дни дважды в месяц, а также отдельно членов Правительства.



Такой же порядок установлен и в отношении акимов областей. Более того, регламентирован и график рабочих поездок Президента в регионы страны. Установлено время приема Главой государства спикеров палат и депутатов Парламента. Что касается Правительства, то оно проводит свои заседания еженедельно по вторникам. Кроме того, по понедельникам предус­мотрены селекторные совещания у Премьер-Министра. В регламенте прописан и график заседаний консультативно-совещательных органов при Президенте и Правительстве, включая заседания Совета безопасности.



И так по каждому вопросу, касающемуся деятельности центральных государственных органов. В результате принимаемых мер существенно сокращается число совещаний, установлен четкий график и порядок их проведения, что в целом позволит серьезно разгрузить госаппарат и высвободить время для конкретной практической работы.



Регламент направлен во все центральные и местные органы государственного управления для руководства. Координацию планируемых мероприятий осуществляет Администрация Главы государства. Контроль за соблюдением Регламента возложен на Канцелярию Президента и Канцелярию Премьер-Министра".