Президент утвердил регламент работы госорганов

На недавно состоявшемся расширенном заседании Правительства Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев указал на большое количество различного рода совещаний в государственных органах, из-за чего служащие нерационально используют рабочее время. Глава государства дал специальное поручение Администрации Президента и Правительству – устранить данные недочеты, влияющие на эффективность работы государственных служащих.
Начальник Канцелярии Президента Махмуд Касымбеков дал комментарий о выполнении данного поручения: "В настоящее время по поручению Главы государства проводится оптимизация деятельности центральных и местных государственных органов. В повестке дня – и такой злободневный вопрос, как упорядочение многочисленных совещаний, заседаний, встреч в госорганах. Их число нередко просто зашкаливает. Зачастую чиновники едва ли не весь день ходят с заседания на заседание. Конечно, никто не ставит под сомнение их целесообразность. Но во всем должна быть разумная мера.
Так вот, чтобы такого впредь не было, Главой государства утвержден Регламент работы Президента, его Администрации и Правительства. В нем четко прописаны дни и время проведения совещаний не только на уровне Президента, Премьер-Министра, Руководителя Администрации, но и руководства министерств и ведомств. К примеру, Президент заслушивает Премьер-Министра в строго определенные дни дважды в месяц, а также отдельно членов Правительства.
Такой же порядок установлен и в отношении акимов областей. Более того, регламентирован и график рабочих поездок Президента в регионы страны. Установлено время приема Главой государства спикеров палат и депутатов Парламента.
Что касается Правительства, то оно проводит свои заседания еженедельно по вторникам. Кроме того, по понедельникам предусмотрены селекторные совещания у Премьер-Министра.
В регламенте прописан и график заседаний консультативно-совещательных органов при Президенте и Правительстве, включая заседания Совета безопасности.
И так по каждому вопросу, касающемуся деятельности центральных государственных органов. В результате принимаемых мер существенно сокращается число совещаний, установлен четкий график и порядок их проведения, что в целом позволит серьезно разгрузить госаппарат и высвободить время для конкретной практической работы.
Регламент направлен во все центральные и местные органы государственного управления для руководства. Координацию планируемых мероприятий осуществляет Администрация Главы государства. Контроль за соблюдением Регламента возложен на Канцелярию Президента и Канцелярию Премьер-Министра".